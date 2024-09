- La squadra di calcio tedesca sta per pareggiare nei Paesi Bassi.

Sorpresa iniziale, seguita da determinazione e pareggio: dopo il gol più veloce mai segnato contro di loro in cinquant'anni, la nazionale ha superato difficoltà difensive per ottenere un punto nei Paesi Bassi. Utilizzando un alto rischio difensivo e una grande passione, la squadra di Julian Nagelsmann, con Florian Wirtz e Jamal Musiala, ha ottenuto un pareggio per 2:2 (2:1) ad Amsterdam.

Deniz Undav (38° minuto) ha segnato il suo debutto con la nazionale, sostituendo l'infortunato Niclas Füllkrug, mentre Joshua Kimmich (45+3) ha ribaltato il risultato prima dell'intervallo, ma Denzel Dumfries (50° minuto) ha pareggiato con un altro rapido gol olandese di fronte a 50.109 spettatori allo Johan Cruyff Arena.

Gli olandesi si rivelano avversari ostici

Solo tre giorni dopo la loro vittoria per 5-0 sulla Hungary, gli olandesi hanno dimostrato di essere un avversario difficile nella partita di vertice del Gruppo 3 della Nations League. Nonostante il pareggio, la squadra tedesca rimane in testa alla classifica e affronterà di nuovo i Paesi Bassi a Monaco di Baviera (14 ottobre) dopo la partita in Bosnia-Erzegovina (11 ottobre). Una vittoria potrebbe garantire un posto nei quarti di finale.

Nagelsmann può essere soddisfatto della ripresa della sua squadra dopo il campionato europeo casalingo. Contro la squadra olandese, allenata da Ronald Koeman, c'è stata poca magia, ma la squadra ha dimostrato resilienza.

Inciampo iniziale per la squadra tedesca "Vogliamo tentare di creare un momento che sarà ricordato", aveva dichiarato Nagelsmann. Tuttavia, la squadra ha incontrato una dura realtà sotto la copertura dell'arena a causa del maltempo. La squadra olandese ha colto di sorpresa la difesa tedesca all'inizio del match. Un lungo passaggio del portiere Bart Verbruggen è stato passato di petto da Brian Brobbey a Ryan Gravenberch, ex giocatore del Bayern, il cui passaggio ha completamente esposto la difesa tedesca.

Gol più veloce mai segnato contro la Germania

Ciò ha portato al gol più veloce mai segnato contro la Germania in cinquant'anni. Nel finale del Mondiale del 1974 contro i Paesi Bassi, Johan Neeskens aveva segnato ancora prima, dopo soli 86 secondi di gioco.

La pressione alta degli olandesi ha causato problemi alla squadra tedesca. Nonostante gli avvertimenti di Nagelsmann, la difesa tedesca non è riuscita a gestire i rapidi contropiedi olandesi, lasciando spazio nella linea difensiva. Entrambi i difensori centrali, Nico Schlotterbeck e Jonathan Tah, hanno ricevuto cartellini gialli entro i primi venticinque minuti. In mezzo al campo, Robert Andrich e Pascal Groß hanno avuto difficoltà a mantenere il controllo.

Considerando il alto rischio nella giocata della squadra tedesca, le cose avrebbero potuto peggiorare. Denzel Dumfries avrebbe potuto aumentare il vantaggio con un colpo di testa (15° minuto) e Xavi Simons avrebbe potuto segnare da distanza ravvicinata (21° minuto). Nagelsmann e il co-allenatore Sandro Wagner sono stati costretti a trovare soluzioni in panchina.

Gol di debutto per Undav

Un anno fa, sotto l'allenatore precedente Hansi Flick, la squadra tedesca avrebbe potuto disintegrarsi dopo una prestazione deludente. Tuttavia, la squadra ha prosperato sotto Nagelsmann dal campionato europeo casalingo, in parte grazie ai contributi di Musiala e Wirtz, che si sono dimostrati ancora una volta i giocatori chiave nella partita decisiva.

Gli olandesi hanno contribuito un po' anche loro. Musiala ha intercettato un debole passaggio del suo ex compagno di squadra del Bayern Matthijs de Ligt. La palla è poi passata a Wirtz tramite Havertz e Undav. Verbruggen è riuscito a parare il tiro di Wirtz, ma non ha potuto impedire il gol di Undav.

Per il rappresentante dello Stuttgart, che aveva sostituito l'infortunato Niclas Füllkrug, era il suo primo gol nella sua quarta partita internazionale. Ma non è tutto. Dopo un cambio palla da Andrich sulla sinistra, la difesa avversaria è stata di nuovo instabile. Raum ha intercettato la palla e l'ha passata a Undav, che ha servito Kimmich. Era il settimo gol di Kimmich nella sua 93ª partita internazionale, ma il primo da capitano.

Il vantaggio all'intervallo è stato fortunato - e di breve durata. Nagelsmann ha mandato in campo Waldemar Anton per Tah, ma la sicurezza non è tornata. Soprattutto Brobbey ha causato problemi ai tedeschi. L'energico attaccante dell'Ajax ha anche servito Dumfries per il gol dopo un rapido turnover contro Schlotterbeck. Havertz ha avuto una grande occasione per riprendere il vantaggio, ma gli è mancato l'istinto necessario, come contro l'Ungheria (52°). Raum ha mancato un'occasione importante con la sua testa (71°).

Entrambe le squadre non hanno evitato la fisicità. Almeno la squadra di Nagelsmann è riuscita a limitare ulteriori danni e ha ottenuto il punto grazie al duro lavoro.

In risposta all'attacco rapido dei Paesi Bassi, la squadra di Nagelsmann ha momentaneamente vacillato al "Cancello del fulmine", portando al gol più veloce mai segnato contro la Germania in cinquant'anni. Nonostante questo inizio difficile, il gol di debutto di Undav con la nazionale, assistito da Musiala e Wirtz, ha ridato slancio alla squadra tedesca.

Leggi anche: