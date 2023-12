La squadra di calcio maschile degli Stati Uniti è stata scioccata da Trinidad e Tobago, ma è arrivata comunque alle semifinali della Nations League

Il difensore del Fulham Antonee Robinson ha dato il via agli Stati Uniti con un gol dopo 25 minuti, ma la partita si è capovolta quando un momento di follia di Sergiño Dest ha portato il 23enne a prendere due cartellini gialli nello spazio di 30 secondi.

Dest, che ha assistito al gol iniziale di Robinson, ha ricevuto la prima ammonizione per aver deliberatamente calciato il pallone in tribuna in segno di frustrazione per una decisione arbitrale. Dopo aver ricevuto il cartellino giallo, Dest ha continuato a rimproverare l'arbitro e poi gli ha lanciato dei baci, causando una seconda ammonizione quasi immediata e un cartellino rosso.

Dopo la partita, Dest si è scusato sui social media e ha definito le sue azioni "immature".

"Voglio scusarmi con i miei compagni di squadra, lo staff, i tifosi e l'intera nazione per il mio comportamento", ha scritto su Instagram. "È stato inaccettabile, egoista e immaturo - ho deluso la mia squadra! È qualcosa da cui devo imparare e non succederà più".

Il capitano degli Stati Uniti Tim Ream ha detto di non avere "alcuna spiegazione" per la reazione di Dest.

"Non ci sono molte cose che posso dire qui, pubblicamente, che abbiamo detto in privato", ha detto Ream ai giornalisti dopo la partita. "In generale, è una totale mancanza di rispetto per i ragazzi che stanno giocando, per quelli che sono in panchina, una sensazione di mancanza di rispetto per il gioco stesso e per gli arbitri.

"Per me è solo una sensazione di mancanza di rispetto, ad essere completamente onesti con voi, ed è qualcosa che deve capire perché cambia completamente la partita, ma cambia anche qualsiasi tipo di piano potenziale".

Anche l'allenatore Gregg Berhalter non si è tirato indietro nel valutare l'atteggiamento di Dest in campo.

"È preoccupante perché non è quello che vogliamo rappresentare", ha detto Berhalter ai giornalisti, secondo quanto riportato da Reuters. "Come squadra, giocatori, staff, dobbiamo ritenerlo responsabile perché è imperdonabile".

"Lo è davvero e siamo stati molto fermi con le nostre parole dopo la partita. Ha messo in pericolo un certo numero di ragazzi e ha fatto fare loro un sacco di lavoro extra con questo tempo ed è imperdonabile.

"È un giocatore giovane, è una parte fantastica di questa squadra. Imparerà e crescerà. Ha commesso un errore stupido e lo sa", ha aggiunto Berhalter.

In vantaggio numerico, Trinidad e Tobago ha rimontato e vinto la partita per 2-1 grazie alle reti di Reon Moore e Alvin Jones, ma non è bastato per raggiungere le semifinali, visto che gli Stati Uniti avevano vinto l'andata in Texas per 3-0.

La CONCACAF Nations League di quest'anno funge anche da qualificazione per la Copa América 2024, che si svolgerà negli Stati Uniti. Raggiungendo le ultime quattro, gli Stati Uniti si sono assicurati un posto nella competizione, ma Trinidad e Tobago giocherà ora una partita a eliminazione singola per decidere se sarà una delle sei squadre CONCACAF partecipanti.

Fonte: edition.cnn.com