- La squadra di calcio di Jena sta perdendo 0-2 a Francoforte.

La squadra di calcio femminile di FC Carl Zeiss Jena ha offerto una prestazione costosa nel loro ritorno nella Bundesliga dopo una pausa di due anni. Nel loro primo incontro di ritorno, hanno affrontato l'Eintracht Frankfurt e hanno subito una sconfitta, 0:2 (0:0). All'inizio, la squadra di Jena aveva la meglio, ma i ben difesi Thuringiani sono riusciti a mantenere un pareggio per un lungo periodo. Non è stato fino al secondo tempo che Frankfurt ha preso il comando grazie a un tiro a effetto di Geraldine Reuteler al 57º minuto.

Jena aveva l'opportunità di pareggiare grazie a Emily-Luca Birkholz, ma non sono riusciti a sfruttarla. Alla fine, Elisa Senß ha esteso il vantaggio di Frankfurt a 2:0 con un tiro da 20 metri, superando la porta di Jena, Jasmin Janning, che non è sembrata all'altezza.

In precedenza noti come USV Jena, i Thuringiani sono stati parte di FC Carl Zeiss dal 2020. Il loro obiettivo è quello di mantenere il loro posto nella lega. All'inizio della stagione, l'allenatore Kästner ha espresso ottimismo, dicendo: "Siamo saliti in un momento favorevole. Con solo una squadra da retrogradare, questo gioca a nostro favore".

