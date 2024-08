La squadra di Biden ha elaborato una strategia di quattro pilastri per i sei mesi in cui non ci sarà più un'azione.

Durante una chiamata con i funzionari politici in servizio in diverse agenzie mercoledì pomeriggio, il capo di gabinetto della Casa Bianca Jeff Zients ha delineato quattro pilastri principali per l'esecuzione della squadra di Biden durante il periodo di transizione: la prosecuzione dell'attuazione della legislazione chiave; la riduzione dei costi e la crescita dell'economia attraverso ulteriori mosse per il sollievo del debito degli studenti e gli sforzi per abbassare i prezzi dei farmaci prescritti; la difesa delle libertà personali e dei diritti civili chiamando l'odio e l'estremismo; e l'assicurazione della forza, sicurezza e leadership degli Stati Uniti nel mondo, secondo l'audio della chiamata ottenuto da CNN.

Sul quarto punto, il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha suggerito che Biden avrebbe avuto un'agenda internazionale impegnativa: "Potete aspettarvi mesi molto attivi, con summit e viaggi per fare tutto il possibile per lasciare il campo", ha detto Sullivan, aggiungendo che ci sarebbero stati "summit di alto livello sia qui che all'estero".

Ma prima di questo, Sullivan ha detto che la priorità più urgente di Biden "è evitare l'escalation in un conflitto più ampio nel Medio Oriente e consegnare un cessate il fuoco e un accordo per gli ostaggi che ha lavorato così duramente per consegnare".

Queste dichiarazioni arrivano mentre gli Stati Uniti lavorano attraverso canali diplomatici - compresi i colloqui di Biden con il presidente egiziano e l'emiro del Qatar questa settimana - in un contesto di tensioni crescenti nel Medio Oriente. Hezbollah ha giurato vendetta per l'assassinio di un comandante di alto livello da parte di Israele.

Sullivan ha anche definito le speranze e le aspettative di Biden per la guerra in Ucraina mentre scade il suo mandato senza una soluzione immediata in vista: "Il presidente Biden è determinato a mettere l'Ucraina in una posizione per prevalere e assicurarsi che la Russia fallisca nel suo tentativo di conquistare l'Ucraina. E vuole che siano nella migliore posizione possibile sul campo di battaglia in modo da essere nella migliore posizione possibile al tavolo dei negoziati. E potete aspettarvi un'intensa attività, insieme ai nostri partner, con il presidente Zelensky per raggiungere questo risultato prima di passare il testimone".

Ha anche notato che l'amministrazione Biden lancerà un "importante memorandum di sicurezza nazionale sull'intelligenza artificiale" nelle prossime settimane.

Zients ha detto alla squadra che Biden ha incoraggiato i suoi principali luogotenenti a formare un piano "per finire forte come siamo partiti" quando ha annunciato lo scorso mese che non avrebbe cercato un secondo mandato e ha sostenuto la vicepresidente Kamala Harris.

Biden, ha detto Zients, "ci ha chiesto di continuare a spingere i limiti e cercare opportunità per nuove politiche oltre all'attuazione della legislazione e della politica corrente", ma ha riconosciuto che alcuni sforzi che richiedono nuova legislazione potrebbero essere "difficili" data la scadenza temporale e un Congresso diviso.

"Anche se non possiamo far passare la legislazione, è davvero importante piantare un palo nella terra", ha detto Zients, indicando il lancio lo scorso fine settimana delle riforme della Corte Suprema proposte da Biden.

Ha incoraggiato la squadra a ricaricarsi nei prossimi mesi prima dell'ultima spinta. "Agosto, questo mese, è un buon periodo per riposarsi e ricaricarsi. ... Vi incoraggio a farlo, e incoraggio anche i vostri team a farlo perché vogliamo tutti correre insieme fino al 21 gennaio", ha detto Zients.

I funzionari politici di solito cambiano da un'amministrazione all'altra. Con Biden che non si candida per la rielezione, non è chiaro se un potenziale governo Harris manterrebbe i funzionari politici di Biden al loro posto, anche se ci sarebbe probabilmente qualche turnover. E mentre c'è spesso un Certain overlap per garantire la continuità, insieme ai funzionari di carriera, la maggior parte dei funzionari politici di Biden non sarebbe probabile che rimanesse in un potenziale secondo mandato di Trump.

