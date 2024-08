- La squadra di basket dei marinai si rivolge ai preliminari dei playoff.

Rostock Seawolves sono determinati a evitare un'altra lotta per la retrocessione come quella dell'ultima stagione nella Basketball Bundesliga. Con la loro terza stagione in BBL alle porte, il direttore sportivo Jens Hakanowitz, dopo un importante rivolgimento della squadra, ha dichiarato: "Non vogliamo sudare fino all'ultima partita. La nostra analisi indica la necessità di un nuovo inizio".

Il club ha ingaggiato il francese Kevin Anstett come direttore sportivo. Il coach polacco Przemyslaw Frasunkiewicz ha sostituito Christian Held come allenatore. Il recente acquisto di Darnell Brodie ha completato la squadra, con sette nuovi professionisti. Oltre a garantire il loro posto nella massima serie, Frasunkiewicz punta a raggiungere i play-in, che richiede un piazzamento tra i primi dieci dopo la stagione regolare.

Gli allenamenti sono iniziati il 5 agosto. Hanno registrato vittorie negli incontri di preparazione contro Artland Dragons e a Jena. Sono previsti altri sette match. Il 14 settembre, i Seawolves affronteranno Hakro Merlins Crailsheim nel primo incontro ufficiale della Coppa di Germania. Una settimana dopo, si scontreranno con MBC per il loro debutto in BBL.

