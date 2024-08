La squadra DHB vuole ritirare la leggenda, uno di loro è il KO finale

13:30, Pallamano, Uomini: La squadra femminile di pallamano è stata eliminata, ora tocca agli uomini dimostrare il loro valore. La situazione è molto migliore. Nella fase a gironi, la squadra guidata dall'allenatore Alfred Gislason ha impressionato con quattro vittorie su cinque partite, conquistando una sorprendente vittoria del gruppo. La Francia ospitante, con la leggenda della pallamano Nikola Karabatic, dovrebbe essere particolarmente motivata dai loro tifosi nello stadio di calcio isolato di Lille, nonostante una fase a gironi debole. Il superstar francese si ritirerà dopo i Giochi - i tedeschi lo manderanno in pensione?

"La Francia è ancora una delle migliori squadre del mondo e il grande favorito in questo torneo, anche se non ha giocato in modo costante finora", ha detto Gislason: "Dobbiamo mostrare una delle migliori partite degli ultimi anni - se non la migliore". Che la Francia sia battibile è stato dimostrato dalla squadra DHB con la loro vittoria per 35:30 poco prima del torneo. "È bello per la nostra autostima vedere che possiamo farlo", ha detto il capitano Johannes Golla.

18:00, Pallacanestro, Donne: La squadra tedesca di pallacanestro femminile è alle Olimpiadi per la prima volta - e sono ispirati dai nuovi campioni olimpici di 3x3? Non osavano sognare l'oro - ma la prima medaglia è perfetta. Tuttavia, sono sfavoriti nella hall contro la Francia ospitante. Con una vittoria, potrebbero affrontare un remake con il campione europeo Belgio in semifinale. Nella fase a gironi a Lille, la Germania ha vinto sorprendentemente.

19:29, Ciclismo, Inseguimento a squadre femminile: La squadra tedesca di inseguimento a squadre femminile non può ripetere il titolo olimpico di Tokyo. Franziska Brauße, Mieke Kröger, Lisa Klein e Laura Süßemilch sono state fermate nelle qualificazioni con un tempo di 4:08.313 minuti e hanno finito al quinto posto. Le più veloci sono state le neozelandesi, che sono rimaste sotto il record del mondo con un tempo di 4:04.679. Secondo il modulo, la squadra tedesca può vincere al massimo il bronzo, poiché le quattro migliori squadre determineranno le due finaliste. In seguito, i tempi delle sei squadre rimanenti saranno presi in considerazione per la gara per il bronzo. Gli uomini sono già stati eliminati.

22:02, Pugilato, Uomini: Nelvie Tiafack ha già conquistato una medaglia olimpica. Nella serata al Stade Roland Garros, dove di solito si gioca il Roland Garros di tennis, si deciderà se il superpesista raggiungerà la finale. Il nato a Colonia ha l'oro in vista per concludere la sua carriera da dilettante prima di passare al professionismo dopo i Giochi estivi di Parigi. Il suo avversario è Bakhodir Jalolov dall'Uzbekistan.

ZDF trasmetterà dalle 7:25 alle 24:00. Eurosport inizia il suo show "Bonjour Paris" alle 7:30, con trasmissioni in diretta fino alle 23:30. Le competizioni sono anche disponibili in singoli stream su sportschau.de, zdf.de/sport e la piattaforma Discovery+. Inoltre, possono essere seguite nel live ticker di ntv.de.

Nuoto/Sincronizzato:

19:30: Sincronizzato - Gruppo, Donne, Routine Acrobatica

Atletica Leggera:

07:30: Marcia, Staffetta Mista

19:00: Salto con l'Asta, Donne, Finale

20:25: Lancio del Disco, Uomini, Finale

21:20: 400m, Uomini, Finale

21:40: 3000m Ostacoli, Uomini, Finale

Ciclismo/Bici:

18:35: Inseguimento a squadre, Uomini, Finale

Vela

14:43: Nacra 17, Misto, Gara delle Medaglie

15:43: 470, Misto, Gara delle Medaglie

Pesistica:

16:13: Due persone fino a 61 kg, Uomini, Sollevamento

20:43: Due persone fino a 49 kg, Donne, Sollevamento

Pugilato:

22:34: Pesi Leggeri, Uomini, Finale

22:51: Pesi Mediomassimi, Uomini, Finale

Lotta:

19:55: Fino a 77 kg/Lotta Greca, Uomini, Finale

20:30: Fino a 97 kg/Lotta Greca, Uomini, Finale

21:20: Fino a 50 kg/Lotta Libera, Donne, Finale

Taekwondo:

22:04: Fino a 49 kg, Donne, Finale

22:17: Fino a 58 kg, Uomini, Finale

Arrampicata:

12:58: Velocità, Donne, Finale

Skateboard:

17:30: Park, Uomini, Finale

