La squadra DHB si precipita in semifinale con un genio dell'ultimo minuto.

Che follia nei quarti di finale olimpici: la nazionale tedesca di handball è sotto di cinque gol contro la Francia nel secondo tempo, ma si rimbocca le maniche a Lille e riesce a pareggiare all'ultimo secondo, conquistando le semifinali.

Eroi verso le semifinali: i giocatori di handball della Germania si avvicinano alla tanto attesa medaglia olimpica dopo una rimonta pazzesca e un tempo supplementare drammatico. La squadra guidata dall'allenatore Alfred Gislason ha battuto il campione olimpico di Tokyo e campione europeo Francia 35:34 (29:29, 14:17) dopo il tempo supplementare, qualificandosi per le semifinali olimpiche per la prima volta dal bronzo del 2016. Venerdì, la squadra tedesca affronterà la Spagna.

Il giovane team DHB ha messo in scena una spettacolare performance mercoledì, zittendo il bollente calderone di Lille. I circa 27.000 tifosi francesi nel convertito stadio di calcio Stade Pierre-Mauroy hanno assistito all'egualizzazione della Germania con il fischio finale - e poi alla vittoria in tempo supplementare, guidati dall'inarrestabile Renars Uscins. Il capitano Johannes Golla e compagni hanno effettivamente abbattuto il grande favorito.

La squadra tedesca, con nove debuttanti olimpici, era sotto 14:20 nel secondo tempo prima di rimontare. Il portiere David Späth si è distinto con i suoi interventi, mentre il più giovane, Uscins, è stato il miglior marcatore con 14 gol. Vincent Gerard della Francia ha impedito altri gol con la sua spettacolare prestazione e 23 parate. Con questa brillante vittoria, la Germania ha anche rovinato l'addio di Nikola Karabatic dal sogno di una carriera dorata.

Mentre le donne della DHB avevano dovuto arrendersi dopo una sconfitta contro la Francia il giorno prima (23:26), gli uomini possono ora sognare più che mai la prima medaglia d'oro olimpica nell'handball indoor dal successo della DDR nel 1980 dopo la prima vittoria contro la Francia in un torneo importante in undici anni.

In tempo supplementare all'ultimo secondo

Prima della partita, Gislason ha sottolineato che l'umore della squadra era "complessivamente positivo, molto buono e molto rilassato". Tuttavia, era sicuro: "Dobbiamo mostrare una delle migliori partite degli ultimi anni - se non la migliore partita". E così è stato nella fase iniziale. Quando Knorr e Heymann hanno portato il punteggio a 4:2, l'atmosfera accesa si è un po' raffreddata.

Ma questo è cambiato presto di nuovo. Perché la difesa ora concedeva alcuni gol facili oltre la linea e Andreas Wolff non riusciva a prendere i palloni, la Francia ha preso il controllo. Gislason ha regolato, portando in campo Späth in porta al 7:9. Tuttavia, questa misura non ha avuto un effetto immediato.

Mentre Späth mostrava forti parate subito, i tiratori tedeschi fallivano contro il precedente Kieler Gerard nella porta francese. La Francia si è portata in vantaggio fino a 17:12. Ma Späth ha riportato la Germania in partita con grandi riflessi prima dell'intervallo.

E anche l'avvio francese nel secondo tempo con tre gol di fila (14:20) non ha impressionato la squadra DHB. Knorr e compagni hanno pareggiato di nuovo in pochi minuti, portandosi in vantaggio con circa dieci minuti rimanenti. La fase finale è stata drammatica, con la Francia in vantaggio sei secondi prima della fine con il pallone in loro possesso. Ma poi Dika Mem ha perso il pallone - e lo spettacolo di Renars Uscins è iniziato.

Questa straordinaria vittoria sulla Francia nei quarti di finale olimpici mette la squadra tedesca di handball sulla strada per poter conquistare la loro prima medaglia d'oro olimpica nell'handball indoor dal 1980. Con la vittoria ai tempi supplementari, affronteranno la Spagna nelle semifinali dei Giochi Olimpici 2024 a Parigi.

I giocatori di handball hanno superato i loro avversari negli ultimi minuti, strappando un pareggio nei secondi finali del tempo regolamentare e poi conquistando la vittoria nei tempi supplementari, assicurando un viaggio olimpico indimenticabile.

