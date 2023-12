La squadra della National Women's Soccer League North Carolina Courage licenzia l'allenatore capo in seguito alle accuse di manipolazione e cattiva condotta sessuale

Il licenziamento fa seguito a un'inchiesta di The Athletic pubblicata giovedì mattina che cita giocatori che hanno dichiarato che per anni Riley ha usato la sua influenza e il suo potere per molestare sessualmente i giocatori e in un caso ha costretto un giocatore a fare sesso con lui.

Riley ha negato le accuse.

In un comunicato pubblicato su Twitter, le Courage affermano di aver licenziato Riley in seguito alle segnalazioni di "accuse molto gravi di cattiva condotta".

Anche il commissario della NWSL, Lisa Baird, ha rilasciato una dichiarazione giovedì dopo il licenziamento di Riley: "Sono rimasta scioccata e disgustata nel leggere le nuove accuse riportate da The Athletic questa mattina. La lega, di concerto con le North Carolina Courage, ha reagito rapidamente in risposta a queste nuove accuse e l'ex allenatore Paul Riley è stato licenziato".

"Contemporaneamente, stiamo segnalando queste nuove accuse al Centro statunitense per lo sport sicuro per le indagini. Un ambiente di lavoro sicuro e protetto è una priorità assoluta per la Lega e la sua proprietà collettiva", ha aggiunto Baird.

The Athletic ha riferito di aver intervistato più di una dozzina di giocatrici che hanno giocato sotto la guida di Riley dal 2010 e altre persone coinvolte nel calcio femminile.

Una ex giocatrice che ha militato con Riley in tre squadre diverse, Sinead Farrelly, ha raccontato come un Riley sposato l'abbia costretta a entrare nella sua stanza d'albergo per fare sesso. Farrelly ha descritto di essere sotto il controllo di Riley, dicendo: "Mi sono sentita reclamata. Questa parola onestamente lo descrive perfettamente per me, perché ho la sensazione che lui sia andato in giro e abbia guardato le sue prospettive, e abbia individuato me. Mi ha reclamata, ecco come si è sentito il suo tocco. Ricordo di aver pensato: "Qualcun altro sta vedendo questo?" Mi sentivo sotto il suo controllo".

Un altro episodio riportato descrive Riley che costringe Farrelly e la compagna di squadra Mana Shim a tornare nel suo appartamento e fa pressione sulle due affinché si bacino. Shim ha descritto una volta in cui Riley l'ha invitata a una sessione di filmati di gioco nella sua stanza d'albergo e l'ha accolta indossando solo la biancheria intima. Altri ex giocatori, che non hanno voluto essere nominati, hanno detto che l'ex allenatore ha fatto commenti inappropriati sul peso e sull'orientamento sessuale.

The Athletic ha chiesto a Riley di commentare la sua presunta cattiva condotta e lui ha risposto che le affermazioni degli ex giocatori erano "completamente false". Secondo The Athletic, Riley ha dichiarato in un'e-mail: "Non ho mai avuto rapporti sessuali con questi giocatori, né ho mai fatto loro avances sessuali".

Nelle sue smentite a The Athletic, Riley ha detto che "è possibile che io abbia detto qualcosa che ha offeso qualcuno", ma non ha "sminuito" i giocatori. Riley ha anche negato di aver rivisto i filmati delle partite nella sua stanza d'albergo.

La CNN non è riuscita a contattare Riley per un commento.

Giovedì la Federazione calcistica statunitense ha sospeso la licenza di allenatore di Riley e ha dichiarato in parte che "il comportamento abusivo descritto dai coraggiosi atleti che si sono fatti avanti è ripugnante, inaccettabile e non ha posto nel calcio o nella società".

Molte giocatrici di calcio professioniste si sono indignate per le accuse, tra cui Megan Rapinoe, giocatrice della Nazionale femminile statunitense e dell'OL Reign, che giovedì ha scritto su Twitter: "Mana e Sinead siete così forti e siamo con voi :heart: A tutti coloro che, in una posizione di potere, hanno permesso che questo accadesse, hanno sentito e liquidato la cosa, hanno approvato il trasferimento di questo mostro in un'altra squadra senza alcuna ripercussione, F**k YOU, siete tutti dei mostri e potete dare TUTTI le vostre dimissioni immediatamente".

"Uomini che proteggono uomini che abusano di donne. Lo ripeto, uomini che proteggono uomini che abusano di donne. Bruciate tutto. Fate rotolare tutte le loro teste", ha aggiunto Rapinoe in un altro post.

