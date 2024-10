La squadra della DFB non si presenta ancora.

La nazionale tedesca era inizialmente prevista per iniziare la preparazione per il Mondiale del 2026 questa settimana. Tuttavia, i piani hanno subito un brusco cambiamento: l'allenatore Julian Nagelsmann sta affrontando un ritiro dopo l'altro. Di conseguenza, la strategia a lungo termine è stata accantonata e Numerous debutti internazionali sono ora all'orizzonte.

Nagelsmann aveva a malapena iniziato il suo mandato di allenatore quando i suoi preparativi per il Mondiale hanno iniziato a sfaldarsi. Dopo il quinto ritiro per infortunio e sei giocatori senza esperienza internazionale, l'allenatore si è trovato in una situazione che non aveva previsto. Invece di continuare con la sua strategia di "minimi cambiamenti", Nagelsmann è ora costretto a improvvisare.

Più di tre settimane fa, Nagelsmann era entusiasta della prospettiva di trovare un solido undici di partenza e diversi sostituti di qualità che potessero contendere per la quinta stella nel 2026. Tuttavia, il grave infortunio di Marc-André ter Stegen, i ritiri dei giocatori regolari e il ritiro tardivo di Robin Koch a causa di problemi all'anca, hanno lasciato Nagelsmann con un nuovo insieme di sfide. Al suo posto, sono stati convocati tre nuovi giocatori, Tim Kleindienst, Jamie Leweling e Jonathan Burkardt.

Portieri in vista del debutto

Prima della difesa di Koch, ter Stegen, Niclas Füllkrug, Jamal Musiala e l'attaccante Kai Havertz si sono ritirati dalla partita in trasferta in Bosnia venerdì e dalla partita contro i Paesi Bassi tre giorni dopo, anche i portieri Oliver Baumann, Alexander Nübel e Jannis Blaswich attendevano il loro debutto internazionale. Proprio come Kleindienst, Leweling e Burkardt.

Nagelsmann ha confermato che Baumann, 34 anni, dell'Hoffenheim, avrebbe sicuramente debuttato durante il doppio incontro della Nations League. Nagelsmann ha descritto Baumann come un giocatore che meritava "una possibilità di giocare per la nazionale". Se anche Nübel di Stoccarda avrà la possibilità è ancora incerto. I nuovi arrivati e Schade hanno l'opportunità di vedere il campo poiché Nagelsmann deve apportare alcune modifiche in attacco.

Un anno dopo il suo debutto nel tour degli Stati Uniti con una vittoria per 3-1 sulla squadra locale, Nagelsmann aveva obiettivi diversi. Allora, si era avvicinato al suo nuovo ruolo con grande entusiasmo e aveva rivelato la sua intenzione di osservare il maggior numero possibile di giocatori nella formazione della nazionale. Solo nove giocatori della rosa di 26 giocatori che aveva nominato in ottobre 2023 sono ancora inclusi, ma almeno 16 sono della rosa di 23 giocatori che hanno giocato nel rematch contro l'Ungheria (5-0) e i Paesi Bassi (2-2) dopo gli Europei di settembre.

Nagelsmann cerca "soluzioni"

Tuttavia, Nagelsmann, come spesso sottolinea, pensa in termini di "soluzioni", non di "problemi". Nella sua missione di selezionare un undici dalla sua miscela di giocatori esperti e inesperti per venerdì che possa gestire l'atmosfera intensa a Zenica, la vicinanza della squadra nei loro quartieri lo aiuta. "Siamo vicini a casa", ha detto, "ci scontriamo spesso". Questo facilita la rapida creazione di legami tra i giocatori.

Interessantemente, questi intoppi non alterano gli obiettivi di Nagelsmann - né a breve termine. Che si tratti del debutto in Bosnia del leggendario Serg

