La squadra della DFB capitalizza inaspettatamente l'ottimismo del Ghana.

Un altro calciatore di Stoccarda: Julian Nagelsmann include Jamie Leweling nella nazionale di calcio tedesca. Il nuovo arrivato snobba la patria del padre, che lo aveva precedentemente definito un "prospect". La nomina è stata inaspettata - ma Hansi Flick stava valutando la situazione di Leweling dietro le quinte.

Leweling si è trovato diviso. "Una questione pesante", ha dichiarato il fenomeno di Stoccarda riguardo alla discussione sul scegliere di giocare per il Ghana o per la Germania, e ha sospirato: "Ci ho pensato abbastanza. Non riesco a trovare una soluzione". Ma ora, ha trovato una: Leweling, di discendenza ghanese, punta a un posto nella nazionale tedesca dopo 11 apparizioni con l'Under 21, e lo ottiene.

Nagelsmann ha selezionato il 23enne, dopo il ritiro di Jamal Musiala (problemi all'anca) dalle partite della Nations League in Bosnia e contro i Paesi Bassi (11 e 14 ottobre) - come sesto professionista del VfB Stoccarda. Che Leweling sia disponibile per la selezione è anche merito del suo predecessore.

Leweling è "difficile da difendere"

Anche Hansi Flick stesso ha sostenuto che Leweling giochi per la Germania. L'assistente di Flick, Danny Röhl, ha visitato Leweling durante l'estate del 2022 mentre era in servizio di allenamento con la nazionale Under 21 al campo di allenamento dell'Union Berlin. Il legame si è rafforzato, e Leweling ha descritto l'opportunità di rappresentare la gioventù della DFB come un "grande onore".

Sembrava che la Germania avesse già perso la battaglia per il talento. In autunno 2020, il nativo di Norimberga, che giocava per il Greuther Fürth all'epoca, è stato nominato dal Ghana per le qualificazioni alla Coppa d'Africa contro il Sudan. "È un giovane di cui si parla molto e che ha suscitato l'interesse di molte squadre di alto livello", ha detto l'allenatore della nazionale Charles Akonnor e lo ha definito un "futuro speranza".

Tuttavia, quel futuro è ora con la DFB - anche perché Leweling ha rispettosamente rifiutato l'offerta del Ghana all'epoca. E cosa si aspetta Nagelsmann? L'allenatore del VfB, Sebastian Hoeneß, ha recentemente elogiato la capacità di Leweling di segnare gol, la sua velocità e fisicità, sottolineando che l'ala è "difficile da difendere". Inoltre, "è anche molto disciplinato in difesa e ha voglia di difendere. Questo lo rende molto prezioso per noi". E per la DFB.

La convocazione è "fantastica" per Leweling, ha detto Hoeneß in una recente conferenza stampa del VfB: "Sapevo che giocava un ruolo significativo nel pensiero di Julian. Jamie ha costantemente migliorato e, più di recente, ha fornito prestazioni eccezionali. Non era prevedibile quando ci ha raggiunto all'inizio".

