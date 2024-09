La squadra della Bundesliga si è sentita in sintonia con la situazione di Sandro Wagner.

Il club della Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim sta valutando la possibilità di ingaggiare Sandro Wagner come nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da "Bild", la squadra ha avviato una trattativa con la Federazione Tedesca di Calcio (DFB) per verificare se è possibile ottenere i permessi necessari per Wagner per assumere il ruolo. Tuttavia, un rapido passaggio sembra improbabile al momento. Wagner lavora come assistente allenatore per la nazionale, sotto Julian Nagelsmann, e si sta preparando per un corso di allenamento che inizierà alla fine dell'anno.

Attualmente, Hoffenheim è guidata da Pellegrino Matarazzo, un allenatore che divide l'opinione all'interno della squadra, il cui contratto scade nell'estate del 2025. Con Wagner previsto per iniziare il suo corso di allenamento a dicembre, potrebbe presentarsi l'opportunità di guidare una squadra della Bundesliga, anche se un'azione rapida sembra improbabile al momento.

Il direttore sportivo della DFB, Rudi Völler, ha rifiutato di confermare la richiesta di Hoffenheim all'associazione, ma ha preso atto dell'interesse per Wagner. "Parlo spesso con Sandro", ha detto Völler dell'ex calciatore, che ha già giocato per TSG Hoffenheim. "Abbiamo recentemente incontrato la nazionale per discutere del suo futuro", ha rivelato Völler. "A volte ci sono domande su di lui", ha ammesso Völler a proposito di Wagner. "Ma Sandro si sente molto a suo agio nel suo ruolo attuale e siamo felici di averlo con noi".

Al momento, non c'è un motivo evidente per cui la DFB debba apportare modifiche allo staff tecnico di Nagelsmann. "Almeno fino al Mondiale del 2026", ha confermato Völler. "La squadra ha fiducia in se stessa, e questo è il pilastro. Siamo sulla giusta strada", ha dichiarato Nagelsmann dopo il thriller 2:2 (2:1) contro i loro acerrimi rivali ad Amsterdam martedì.

Nonostante il potenziale corso di allenamento di Sandro Wagner alla fine dell'anno, il suo impegno come assistente allenatore della nazionale potrebbe rendere difficile per TSG 1899 Hoffenheim acquisire i suoi servizi come nuovo allenatore, data la sua soddisfazione e il contentamento della Federazione Tedesca di Calcio nel averlo. Inoltre, con gli appassionati di calcio che esprimono opinioni contrastanti su Pellegrino Matarazzo nella sua attuale posizione a Hoffenheim, un cambiamento nella guida tecnica potrebbe essere uno sviluppo interessante nella Bundesliga.

