La squadra della Blaswich DFB sta provocando fastidio tra i locali.

Manuel Neuer non è più in gioco, Marc-André ter Stegen gravemente infortunato: la situazione dei portieri della nazionale tedesca di calcio è in aria. Il nuovo allenatore Julian Nagelsmann porta Janis Blaswich come terzo portiere. Alcuni esperti trovano questa scelta insolita.

Si pensava che il rebus dei portieri nella nazionale tedesca si sarebbe risolto da solo: il lungo Manuel Neuer se n'è andato, mentre il suo sostituto Marc-André ter Stegen è gravemente infortunato. Kevin Trapp, che è stato ai margini o in squadra per anni, non è attualmente in lizza. Questo restringe le opzioni per Nagelsmann. Oliver Baumann, ovviamente, sarebbe stato nella Nations League, insieme ad Alexander Nübel. Ma chi sarebbe stato la terza opzione? Bernd Leno del FC Fulham sarebbe stato la scelta ovvia. Titolare regolare e spesso in campo contro i migliori della Premier League.

Ma le cose non sono andate come previsto. Leno non è disponibile e sorpresa, sorpresa, Janis Blaswich si unisce alla squadra invece. Il 33enne, in prestito dall'RB Leipzig al Red Bull Salzburg, è il loro numero uno indiscusso e spesso in campo nella Champions League. Questo ha convinto Nagelsmann. Ha anche menzionato che Blaswich aveva giocato bene quando era parte della squadra A in precedenza. È il "perfetto terzo portiere", secondo Nagelsmann. Ma molti esperti dissentono. La decisione del personale sta causando malcontento. Ad esempio, da Lothar Matthäus.

"È una sorpresa per me", ha detto il recordman della nazionale e esperto televisivo a RTL/ntv e sport.de. Ha ammesso di non avere Blaswich "sulla sua lista". "Non ha consegnato le prestazioni eccezionali a Salisburgo che aveva all'RB Leipzig. Mi aspettavo Bernd Leno perché Kevin Trapp è ancora infortunato", ha valutato Matthäus. "Per me, Leno era il portiere più esperto che sarebbe stato selezionato dall'allenatore della nazionale".

Fredi Bobic è stato ancora più critico sulla nomina: "Bernd Leno non si vede da nessuna parte. Non ho idea del perché non ci sia", ha detto l'ex campione europeo e funzionario di lungo corso su Sky. "La miscela che ho visto ora non mi impressiona per niente". L'ex portiere della nazionale Roman Weidenfeller non capisce nemmeno la decisione dell'allenatore. "Bernd Leno ha, a mio parere, la maggiore esperienza internazionale. Che non sia nemmeno considerato ora è piuttosto sorprendente. Per me, Bernd Leno è sicuramente un portiere della nazionale che dovrebbe essere in squadra".

Una plausibile ragione per l'omissione di Leno: Leno non sarebbe in buoni rapporti con ter Stegen. Ter Stegen sarà di nuovo il numero uno al suo ritorno, come Nagelsmann ha sottolineato: "Ha tutto il tempo di cui ha bisogno per tornare in forma". Ma per ora, la battaglia dei portieri tra le porte è tra Baumann e Nübel. Nagelsmann ha promesso al veterano Hoffenheim Baumann il suo debutto in nazionale. "Olli ha avuto un

