- La squadra del Wolfsburg è arrivata alla finale della Coppa a Koblenz.

Wolfsburg trionfa nella Coppa DFB, conquistando un posto nel turno successivo. La squadra della Bundesliga ha affrontato il TuS Koblenz lunedì sera e ha vinto per un stretto 1:0 (1:0). Il gol decisivo al stadium Oberwerth di Koblenz è stato segnato da Patrick Wimmer al 15', davanti a circa 8.000 spettatori.

Il Wolfsburg ha avuto la meglio in tutti gli aspetti contro la squadra dell'Oberliga. Sin dall'inizio, il Koblenz è stato costretto a difendersi nella propria metà campo, con i propri giocatori che hanno inizialmente allestito una linea difensiva a sei. Il gol di Wimmer è stato frutto dell'ottimo inizio del Wolfsburg.

Dopo il gol iniziale, il Wolfsburg si è un po' rilassato ma ha mantenuto il controllo del match. Non ci sono state grandi occasioni da gol per entrambe le squadre. La squadra della Bassa Sassonia ha mancato l'impeto per segnare e l'abilità per superare l'avversario solido. Il pubblico di casa, al completo, ha incitato rumorosamente.

Il Koblenz dimostra tenacia, il Wolfsburg a corto di idee

La squadra di casa ha giocato con determinazione e grinta, rendendo le cose difficili per i favoriti. Nonostante il gol di svantaggio, i campioni della Coppa del Reno sono usciti pieni di energia e coraggio dopo l'intervallo. Tuttavia, ci sono voluti solo circa dieci minuti perché il gioco tornasse nella metà campo del Koblenz.

Despite their dominance, the guests struggled to create chances against the weary Koblenz defense. The ball bounced back and forth between the two teams in phases. Tiago Tomas, who came on for Jonas Wind, failed to make an impact in his central forward position. The final touch was sorely lacking.

Koblenz, however, failed to mount a significant challenge against Wolfsburg and was reduced to playing with a man less after Yasin Yaman was sent off for a foul (79'). Wimmer's early goal proved to be the decisive factor in the end.

