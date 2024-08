- La squadra del Magdeburgo ha subito due sconfitte consecutive.

La squadra di pallamano vincitrice della Germania, SC Magdeburg, ha subito due sconfitte nelle partite di prova prima del loro incontro di Supercoppa contro i Füchse di Berlino. Nella competizione per il terzo posto di oggi a Kassel, la squadra dell'allenatore Bennet Wiegert ha subito una dolorosa sconfitta ai tiri di rigore contro MT Melsungen, con il punteggio finale di 42:43 (37:37, 19:20). In precedenza, avevano subito una deludente sconfitta per 28:31 (17:16) contro KS Kielce.

I doppi campioni SCM apriranno la loro stagione competitiva sabato prossimo alle 18:30, affrontando i vincitori della scorsa Champions League a Düsseldorf. Si scontreranno con i vicecampioni della Germania provenienti da Berlino.

Despite their recent setbacks against MT Melsungen and KS Kielce, the Other German team from Berlin, who finished as runners-up last year, will present a formidable challenge for SC Magdeburg in their upcoming match. The Other team, Berlin's Füchse, has been gaining momentum and is ready to test SCM's strength in their upcoming encounter.

Leggi anche: