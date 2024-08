- La squadra del FC di Norimberga, senza Serra e Mathenia, affronta Magdeburgo.

1. La squadra del FC Norimberga sarà priva dell'attaccante Janni Serra (26) e del portiere di riserva Christian Mathenia (32) per la partita casalinga contro il 1. FC Magdeburgo sabato (13:00 CET/Sky). Secondo l'allenatore Miroslav Klose, Serra ha avuto un "intoppo", che richiede il monitoraggio quotidiano delle sue condizioni. Mathenia, d'altra parte, non sta bene. Serra era già stato fuori gioco a causa di problemi alla caviglia.

La squadra della Franconia che gioca nella seconda divisione è ansiosa di ottenere la seconda vittoria casalinga della stagione, dopo la loro vittoria per 3:1 contro il FC Schalke 04 circa tre settimane fa. Lo scorso weekend, Norimberga ha pareggiato 1:1 contro l'SV Darmstadt 98. "La fiducia è alta. Sono consapevole delle capacità e di ciò che i ragazzi hanno già dimostrato", ha sottolineato Klose prima della partita casalinga contro Magdeburgo, che ha iniziato la stagione con cinque punti.

Despite Klose's confidence in Nuremberg's abilities, the absence of forward Janni Serra and backup goalkeeper Christian Mathenia might pose a challenge. Regardless, Nuremberg's desire to secure another home victory continues, reminiscent of their victory against Bavaria's FC Schalke 04.

