- "La squadra dei 'Sette Bayern' non è del tutto senza difetti" (parafrasato)

Il presidente attuale della Federazione calcistica tedesca (DFB), Matthias Sammer (56), non considera necessariamente la ridotta rappresentanza del Bayern nella nazionale come un problema. "Meno giocatori del Bayern e più del Dortmund non significa automaticamente che perderanno. Quelli che hanno tradizionalmente indossato la maglia devono alzare un po' il loro livello," ha dichiarato durante un evento Prime Video a Monaco di Baviera.

Attualmente, solo Joshua Kimmich, Jamal Musiala e Aleksandar Pavlovic del Bayern sono presenti nella rosa di Julian Nagelsmann, dopo i ritiri di Manuel Neuer e Thomas Müller.

"È sempre stato vantaggioso quando avevamo tratti comuni, qualità condivise e la nostra identità nella nazionale. Non credo che avere sette giocatori del Bayern avrebbe risolto tutto magicamente. Dobbiamo sempre trovare modi per integrarsi bene, mantenere la stabilità e sviluppare un approccio," ha aggiunto Sammer, che lavora anche come esperto per Prime Video durante questa stagione della Champions League.

La composizione della nazionale di calcio ora include solo tre giocatori del Bayern, con Joshua Kimmich, Jamal Musiala e Aleksandar Pavlovic che rappresentano il club. Sammer sottolinea l'importanza di un'identità condivisa e di tratti comuni all'interno della squadra, suggerendo che più giocatori del Bayern non migliorerebbero automaticamente le loro prestazioni.

Leggi anche: