La squadra americana vince la Coppa Solheim contro l' Europa per la prima volta in quattro anni

Lilia Vu, che si trovava due colpi dietro con solo due buche da giocare, ha assicurato la vittoria per gli Stati Uniti sul par-4 18, eseguendo un colpo di approccio eccezionale che è atterrato a pochi piedi dalla buca, seguito dal birdie putt per aggiudicarsi il punto cruciale. Albane Valenzuela dall'Europa aveva l'opportunità di prolungare la partita ma ha mancato il suo lungo putt da 30 piedi, aprendo la strada alla straordinaria prestazione di Vu.

Vu ha espresso i suoi sentimenti dopo la partita, dicendo: "Non riesco nemmeno a trovare le parole. Mi sentivo come se non avessi contribuito abbastanza alla squadra questa settimana, così ho voluto fare qualcosa. Al 16, ho detto al mio caddie che non avevo fatto molto per la squadra e poi indovina un po', mi sono ritrovata nella buca posteriore al 16. Ho pensato 'oh, no, devo fare un up-and-down' e lei aveva fatto putt in un colpo su quasi ogni green, così ho pensato che avrebbe anche birdieato quel buco. Ma non lo ha fatto e poi sono riuscita a fare un up-and-down dalla buca e somehow ho birdieato il 17, finendo il lavoro sull'18 e assicurando il mezzo punto."

La squadra USA ha dominato la competizione al Robert Trent Jones Golf Club in Virginia, con l'obiettivo di riconquistare la Solheim Cup, che avevano vinto l'ultima volta nel 2017. L'Europa ha vinto nel 2019 e nel 2021, mantenendo la coppa nel 2023 quando le squadre hanno pareggiato 14-14.

Gli Stati Uniti hanno preso un vantaggio enorme di 6-2 nel primo giorno di golf, stabilendo un nuovo record. La numero uno al mondo Nelly Korda ha guidato la sfida degli USA, vincendo entrambe le sue partite mentre gli Stati Uniti mostravano la loro dominance.

Il secondo giorno ha visto l'Europa tentare di ridurre il distacco, ma la squadra USA ha continuato a frustrate gli sforzi europei e ha mantenuto un vantaggio di 10-6 alla fine del secondo giorno.

Andando verso il terzo giorno, l'Europa aveva bisogno di un miracolo come quello del Medinah 2012 per avere una possibilità di vincere. In quel torneo, l'Europa si trovava anche quattro punti dietro l'ultima giornata ma è riuscita a ottenere una vittoria storica di 14,5-13,5, vincendo otto partite e pareggiando una delle dodici partite singole.

