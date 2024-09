- La squadra a bordo della nave da guerra Hessen viene onorata con la medaglia per il servizio distinto.

Equipaggio della fregata "Hessen" encomiato per il servizio nel Mar Rosso. La fregata e il suo equipaggio sono il primo contingente completo delle Forze Armate Tedesche a ricevere questo riconoscimento, come dichiarato dall'Ufficio Comunicazione e Media della Marina.

La Medaglia per il Servizio delle Forze Armate Tedesche viene concessa al personale militare e al personale civile che hanno preso parte a un'operazione unica o a una missione riconosciuta per almeno 30 giorni.

Dopo oltre otto settimane di azioni militari nel Mar Rosso, la fregata è rientrata nella sua base di Wilhelmshaven nel mese di maggio. La nave lunga 143 metri aveva scortato con successo 27 navi cargo attraverso la zona operativa che comprende l'Africa e la Penisola Araba. La nave ha respinto con successo diversi attacchi di droni e proiettili da parte dei ribelli yemeniti Houthis.

L'encomio per il servizio nel Mar Rosso segna la prima volta che un contingente completo delle Forze Armate Tedesche, specificamente la fregata "Hessen", riceve tale riconoscimento. A causa del loro eccezionale servizio, i membri dell'equipaggio potrebbero essere potenzialmente idonei per la Medaglia per il Servizio delle Forze Armate Tedesche.

