- La spinta del FDP a ridurre i soldi dei cittadini non è destinata a avere successo

SPD e Verdi respingono la proposta di riduzione dell'assegno di cittadinanza

SPD e Verdi hanno respinto una proposta del FDP per ridurre l'assegno di cittadinanza. Secondo la legislazione attuale, una riduzione del beneficio sociale non è fattibile, come chiarito dal Ministero federale del Lavoro e degli Affari Sociali guidato dall'SPD.

Il capo del gruppo parlamentare del FDP, Christian Dürr, aveva proposto tramite il quotidiano "Bild": "L'assegno di cittadinanza è attualmente di 14 a 20 euro troppo alto al mese". "La mia proposta sarebbe un adeguamento verso il basso, perché l'ultima stima ha sovrastimato l'inflazione". Una riduzione alleggerirebbe i contribuenti di circa 850 milioni di euro e aumenterebbe gli incentivi all'occupazione. Il gruppo parlamentare del FDP sostiene i cambiamenti legislativi necessari.

Verdi criticano le "fantasie selvagge del FDP"

SPD e Verdi hanno respinto prontamente e duramente l'idea. "Penso che sia una brutta idea creare continuamente incertezza con idee completamente non rifinite lontano dalla realtà", ha detto il portavoce del gruppo parlamentare dell'SPD per il lavoro e gli affari sociali, Martin Rosemann. Il vice presidente del gruppo parlamentare dei Verdi, Andreas Audretsch, ha detto che molte famiglie lavorano e ricevono un'integrazione dell'assegno di cittadinanza perché il denaro non basta con i figli. "Queste famiglie pianificano con i soldi. Non esporremo loro alle capricciose fantasie selvagge e false del FDP".

Simplementare la riduzione dell'assegno di cittadinanza non è possibile. Per fare ciò, le leggi per il calcolo del beneficio dovrebbero essere cambiate, il che può essere considerato escluso alla luce della reazione dell'SPD e dei Verdi. Le sentenze dell'assegno di cittadinanza vengono adeguate annualmente secondo lo sviluppo generale dei prezzi e dei salari nel paese. Rispetto al precedente Hartz IV, sono inclusi anche gli sviluppi dei prezzi attuali, come quelli per il cibo e il vestiario, nel calcolo dell'assegno di cittadinanza, il che ha portato a un forte aumento. All'inizio del 2024, l'assegno di cittadinanza è stato aumentato del 12% in totale. Da allora, i singoli hanno ricevuto 563 euro al mese, 61 euro in più rispetto all'anno precedente.

Nessuna rotazione zero nell'anno successivo

I calcoli su quanto dovrebbe essere alto l'assegno di cittadinanza nell'anno successivo sono imminenti. In autunno, la cosiddetta prosecuzione delle sentenze verrà determinata per regolamento a partire dal gennaio successivo. Tuttavia, non ci sarebbe una riduzione anche se ciò risultasse dal calcolo, ad esempio a causa dei prezzi in calo. Il Ministero federale del Lavoro e degli Affari Sociali lo ha sottolineato. Le somme verrebbero quindi mantenute al livello attuale attraverso una "regolazione di tutela legale". Proprio quello - una rotazione zero - è atteso nel ministero per il 2025.

Lo scorso anno, la Germania ha speso circa 42,6 miliardi di euro per l'assegno di cittadinanza, dopo i 36,6 miliardi dell'anno precedente. Lo stato non può ridurre arbitrariamente l'assegno di cittadinanza. C'è anche un precedente legale della Corte costituzionale federale. È previsto per garantire un'esistenza dignitosa a coloro che non possono coprire le loro spese di vita con il loro reddito e i loro beni.

