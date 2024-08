La spiaggia, popolare tra i turisti californiani, diventa dominata dai leoni marini.

Attenzione, nastri segnaletici sono stati posizionati, ma la folla continua a convergere verso lo spettacolo della vita selvatica, scattando foto ai leoni marini mentre si rilassano e giocano sulla spiaggia e in acqua.

I leoni marini, anche noti come foche dalle orecchie, sono spesso avvistati in diverse spiagge lungo la costa della California. Tuttavia, i residenti di Monterey affermano di non aver mai visto un numero così grande di questi animali marini radunarsi nella loro città.

La biologa marina Lisa Uttal, che lavora con il Santuario Nazionale della Baia di Monterey, ha ipotizzato che il motivo per cui i leoni marini si dirigono verso la Spiaggia di San Carlos potrebbe essere l'abbondanza di fonti di cibo nell'ecosistema. Secondo le sue osservazioni, quasi tutti i leoni marini presenti sulla spiaggia erano maschi.

“Loro migrano qui da posti come Ventura e le Isole Canale... Sono estremamente mobili. Di solito inseguono il cibo, e poiché la Baia di Monterey offre una ricca fonte di cibo, è un luogo ideale”, ha spiegato Uttal.

Si prevedeva che i leoni marini sarebbero rimasti sulla Spiaggia di San Carlos per circa tre o quattro settimane, ha menzionato Uttal.

Marge Brigadier, una volontaria del programma Bay Net del Santuario Nazionale della Baia di Monterey, ha fatto notare che i leoni marini sono protetti dalla Legge sulla Protezione degli Mammiferi Marini del 1972 degli Stati Uniti. Ciò significa che alterare il loro comportamento avvicinandosi troppo o costringendoli ad andarsene è considerato una violazione.

“Immagina se qualcuno continuasse a disturbarti mentre fai un pisolino sul tuo letto e ti costringesse a uscire di casa. È così che questi leoni marini devono sentirsi”, ha suggerito Brigadier.

I visitatori pianificano con entusiasmo i loro itinerari di viaggio a Monterey, sperando di vedere i leoni marini sulla Spiaggia di San Carlos. Nonostante gli avvertimenti sui viaggi circa il disturbo dei leoni marini, molti turisti non resistono alla tentazione di avvicinarsi per un'occasione fotografica indimenticabile.

Leggi anche: