La spesa federale per la costruzione di strade aumenta di altri 15 miliardi di dollari.

Il governo federale deve ridurre le spese mentre migliorare contemporaneamente l'infrastruttura del paese, come autostrade e strade federali. Con i costi di costruzione in aumento, saranno necessari altri 2.024 trilioni di euro entro il 2024. I politici di Sinistra e Verdi stanno chiedendo al Ministro dei Trasporti Wissing di cambiare strategia.

Il carico finanziario per i progetti di autostrade e strade federali sta aumentando. Il governo federale prevede un fabbisogno di finanziamento complessivo di 179,7 miliardi di euro per i progetti di autostrade federali nel piano corrente di infrastruttura dei trasporti. Si tratta di un aumento di circa 15,4 miliardi di euro rispetto al rapporto dell'anno precedente.

L'aumento dei costi di costruzione è evidente nei fabbisogni di finanziamento complessivi. L'indice dei prezzi di costruzione per le autostrade federali è aumentato di oltre il 9% nel 2023 rispetto all'anno precedente.

"L'aumento dei costi a 180 miliardi di euro indica che l'estensione e l'ampliamento delle autostrade non sono più sostenibili per i bilanci governativi", ha commentato il portavoce di bilancio della Sinistra Victor Perli. Il Ministro dei Trasporti federale Volker Wissing dovrebbe cambiare rotta e cancellare i progetti di nuova costruzione inutili. "I fondi sono urgentemente necessari per la manutenzione delle strade esistenti, in particolare dei ponti autostradali fatiscenti. C'è molto lavoro da fare, ma i fondi mancano".

La portavoce di bilancio del Partito Verde Paula Piechotta ha notato un significativo ritardo nella manutenzione delle ferrovie, dei ponti autostradali e delle chiuse idrauliche dopo 16 anni di grandi coalizioni. "La manutenzione non può essere evitata. Non dovrebbe essere nemmeno presa in considerazione la possibilità di posticipare le misure di manutenzione ancora una volta". L'esperta di mobilità di Greenpeace Lena Donat ha aggiunto: "I costi di costruzione di molti progetti autostradali stanno sfuggendo al controllo. I danni ambientali e climatici delle autostrade aggiuntive non sono mai stati valutati realisticamente". Wissing deve riesaminare l'equilibrio dei costi e dei benefici per le strade pianificate.

La Commissione, composta da ministri e politici, sta discutendo dei costi in aumento e dei fondi necessari per i progetti di infrastruttura. Data la situazione finanziaria, la Commissione sta valutando i progetti potenziali da cancellare o posticipare per destinare i fondi alla manutenzione dell'infrastruttura esistente.

