La speranza dei 60 milioni del Bayern è silenziosa in uno spettacolo di seconda mano.

Finalmente, è qui, il nuovo giocatore dei desideri di FC Bayern: il club di Monaco presenta Michael Olise, ma il giovane francese non è un uomo di molte parole. Nell'attacco del FCB, potrebbe formare una nuova gemma - e mettere il coach Vincent Kompany in situazioni difficili.

Michael Olise si copre il viso con le mani. Si nasconde profondamente in esse.gonfia le guance, mentre gli occhi brillano di umidità. Lascia cadere la testa. La nazionale di calcio francese ha appena perso la finale contro la Spagna ai tempi supplementari alle Olimpiadi e il 22enne nuovo acquisto del Bayern Monaco non vuole avere nulla a che fare con la medaglia d'argento. Come unico francese, se la toglie direttamente. Il suo segno: volontà incondizionata di vincere, contano solo i titoli. Se non alle Olimpiadi, allora ora nel campione tedesco di record.

Al suo presentation ufficiale questo pomeriggio, l'acquisto da 60 milioni (comprese le pagine bonus), il più costoso di questa stagione al FC Bayern, riceve una torta dallo sports director Max Eberl. Sui cerchi olimpici e "FCB". Questo è tutto con i punti salienti, i 360 secondi che Olise passa sul podio. Diventa subito chiaro: quest'uomo può diventare una star sul campo, ma non al microfono. Non è un altoparlante, ma riservato, taciturno e modesto. Il Bayern Monaco, dove spesso si fa rumoroso e si parla troppo, può trarre beneficio da questo.

Come è arrivato a Monaco e come è stato accolto dalla squadra è la prima domanda a Olise. "Bene", la sua risposta. Silenzio. Successivamente: Preferisce segnare o fare assist? "Mi piacciono entrambi, qualsiasi cosa." Pausa. Poi: È un peso essere il nuovo acquisto più costoso dell'estate? "Non guardo i titoli. Il club vuole che io faccia un lavoro e questo è quello per cui sono qui." Il suo lavoro è giocare a calcio, non parlare. Dopo sei minuti, c'è una foto con Eberl, poi il breve compito laterale è finito.

Nuova era con Olise e Musiala

Olise arriva a Monaco quattro giorni dopo la finale olimpica, non vuole pause. Anche questo è un messaggio. L'ala è il "giocatore dei desideri" del Bayern dal club inglese della Premier League Crystal Palace. Il 22enne "è un fattore di differenza", ha detto Eberl alla sua firma. Ora ha aggiunto: "Michael ha mostrato al torneo olimpico cosa sa fare. Ha quasi 100 coinvolgimenti in gol in Inghilterra in quasi 200 partite e si è giocato il Bayern Monaco". Olise è "un giocatore molto creativo. Ci darà molta gioia."

Eberl vede Olise come "veloce, astuto, goleador e molto versatile in attacco." Di solito viene dalla parte destra. Con il suo forte piede sinistro, si spinge dentro e conclude nell'angolo lontano. Il Bayern Monaco ha mancato Arjen Robben? Almeno, questo stile di conclusione ricorda l'icona olandese.

Olise dovrebbe plasmare il futuro del Bayern Monaco. Iniziare una nuova era, il tempo post-Thomas Müller. Con giocatori come Jamal Musiala, che ha già riempito impressionantemente le scarpe di Müller, e quelli che devono ancora dimostrare il loro valore: Mathys Tel (19 anni), a cui i boss del Bayern hanno promesso più tempo di gioco. Aleksandar Pavlović (20 anni), che dovrebbe liberare le forze offensive per anni a venire.

Thomas Müller lotta per la posizione di partenza

Soprattutto con Musiala, Olise potrebbe rapidamente costruire una buona intesa sul campo, poiché entrambi hanno giocato insieme nella squadra giovanile del Chelsea. Il francese ha elogiato il tedesco come "top player" alla presentazione. Potrebbe esserci una nuova era Robbery, come quando il duo alato di Arjen Robben sulla destra e Franck Ribéry sulla sinistra ha seminato il panico nella Bundesliga e in Europa? Almeno, Olise ha espresso a Monaco che "gli piace" Ribéry.

Poiché Musiala è probabile che assicuri la posizione centrale dietro Harry Kane, potrebbe emergere un triangolo magico del futuro: con Tel sulla sinistra, Musiala al centro e Olise sulla destra. In ogni caso, il centrocampo offensivo del Bayern potrebbe evolversi in una nuova maestria. Olise è stato firmato a lungo termine fino al 2029 per questo motivo.

Ci sono anche le forze stabilite. Serge Gnabry, che i boss del Bayern non volevano lasciar andare. Leroy Sané, che come Olise di solito viene dalla parte destra e ha il suo armadietto accanto al nuovo arrivato francese. Kingsley Coman, che potrebbe ancora andarsene. E ovviamente il veterano Thomas Müller, che recentemente ha detto a "Kicker": "Vedo ancora le mie forze nella creazione di opportunità di gol e nel segnare gol. Mi piace anche che abbiamo di nuovo un approccio pressante, che si adatta alle mie forze."

Lode speciale per Olise

Ma Olise può anche premere come nessun altro, avendo dimostrato il suo valore nella Premier League, che è più veloce e fisica della Bundesliga. Il suo allenatore nazionale, la leggenda francese Thierry Henry, che ha allenato la squadra alle Olimpiadi, ha elogiato il giovane in modo appropriato: "Un giocatore molto importante per noi. Sa passare, sa segnare, ha una buona comprensione dello spazio. Sa come premere." Due gol di torneo e cinque assist si trovavano sul conto di Olise oltre alla medaglia d'argento.

Vincent Kompany vede un chiaro eccesso di talento offensivo. Non sarà facile per l'allenatore del Bayern trovare il suo ritmo, ma i molti giocatori che spingono per un posto da titolare possono solo beneficiare della squadra di Monaco nella loro ricerca di titoli. Potrebbe essere questa concorrenza che consente al Bayern di raggiungere i loro sempre alti obiettivi dopo una stagione deludente.

"Michael ha fatto la differenza ancora una volta. Fa cose straordinarie con il suo piede", ha esclamato Thierry Henry dopo la vittoria per 3:1 ai supplementari contro l'Egitto nelle semifinali olimpiche, lodando Olise, il suo uomo decisivo sulla strada per la medaglia d'argento. Colui che ora è chiamato a fare cose straordinarie per la squadra di Monaco. Con il suo piede, ovviamente. Olise non è certo un chiacchierone, dopo tutto.

Dopo la presentazione ufficiale, Michael Olise rinuncia all'opportunità di parlare a lungo, preferendo lasciare che il suo calcio parli per lui. Con la sua nuova squadra al FC Bayern Monaco, Olise si unisce a giocatori del calibro di Jamal Musiala e Mathys Tel, con l'obiettivo di plasmare il futuro del club in attacco, seguendo le orme di leggende del passato come Arjen Robben e Franck Ribéry.

