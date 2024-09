La Spagna si impegna contro le navi deteriorate di stazionamento nei moli.

Marc-André ter Stegen's blunder ha contribuito in modo significativo alla prima sconfitta di Hansi Flick alla guida del FC Barcelona. La critica nei confronti della stella della nazionale tedesca è stata severa, scatenando discussioni accese sul suo futuro come portiere del Barça. Questa situazione sgradita arriva in un momento inopportuno per ter Stegen.

Dopo il suo tentativo di correggere il suo errore, ter Stegen ha cercato di discutere con l'arbitro Allard Lindhout, utilizzando gesti delle mani. Purtroppo, il cartellino rosso per Eric Garcia era già stato mostrato. Dopo un debutto agitato nella Champions League e la prima sconfitta di Flick, ter Stegen è stato criticato per la sua prestazione.

"Il fallimento di Ter Stegen" e "una partita da dimenticare" sono stati alcuni dei titoli presenti su "AS", equiparando la sconfitta per 1-2 contro l'AS Monaco all'inizio di una possibile valutazione del portiere: "I suoi errori a Monaco hanno riacceso un dibattito che a Barcellona è stato a lungo evitato a causa delle sue prestazioni inconsistenti (...)."

Ter Stegen al centro dell'attenzione dopo il ritiro di Neuer

Entrambi Mundo Deportivo e Marca hanno criticato ter Stegen per il suo passaggio fatale al decimo minuto che ha portato al cartellino rosso per Garcia. Flick, che ha subito la sua prima sconfitta come nuovo allenatore del Barça dopo cinque vittorie consecutive in campionato, ha commentato: "Il cartellino rosso ha completamente cambiato la dinamica della partita". Tuttavia, ha anche accettato la sconfitta con sportività: "Dobbiamo andare avanti - questi eventi capitano occasionalmente", ha detto Flick: "Credo che siamo in grado di offrire una solida prestazione in Champions League."

Per ter Stegen, che non è stato particolarmente impressionante durante il gol vincente di George Ilenikhena (71º minuto), è stata una serata sgradevole in una stagione altrimenti significativa. Per la prima volta, è il portiere titolare della Germania, dopo il ritiro di Manuel Neuer. Con il Mondiale del 2026 alle porte, ora deve affrontare ancora più pressione mentre cerca di consolidare la sua posizione tra i giganti spagnoli.

"È stata una situazione che non abbiamo gestito bene. Mi dispiace per Eric perché ha subito le conseguenze, e abbiamo dovuto giocare in inferiorità numerica per quasi 80 minuti", ha detto ter Stegen, riflettendo sull'incidente: "È successo qualcosa che non avrebbe dovuto succedere". Tuttavia, vede opportunità per correggere il suo errore nel nuovo formato della Champions League. Ter Stegen, giocatore chiave del Barça da nove anni, intende rimediare domenica, mentre il Barça cerca di mantenere il vantaggio in Liga contro il quarto classificato FC Villarreal.

La brutta prestazione di Ter Stegen nella partita di calcio contro l'AS Monaco è stata un argomento di discussione, con molti critici che hanno puntato il dito verso il suo passaggio fatale che ha portato all'espulsione anticipata di Eric Garcia. Nonostante il passo falso, Ter Stegen rimane ottimista, vedendo il nuovo formato della Champions League come un'opportunità per rimediare e ritrovare la sua forma, mentre il Barça affronta il quarto classificato FC Villarreal in Liga.

