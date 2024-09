- La Spagna registra una diminuzione degli incendi boschivi e delle morti per calore

Nuovo Record di Calore in Spagna. L'agosto ha registrato un record di calore con una temperatura media di 25 gradi, secondo il servizio meteorologico spagnolo Aemet. Questo è stato due gradi più caldo rispetto alla media del 1991-2020 e ha superato i livelli di calore dei mesi simili negli anni eccezionalmente caldi del 2003 e 2023, ha riferito Aemet sulla piattaforma X.

Per l'intero 2024, la temperatura preferita in Spagna è prevista intorno ai 15,8 gradi, in linea con l'indice di calore dell'anno record del 2022. Ciò renderebbe gli anni dal 2020 in poi i quattro più caldi della storia, secondo il servizio meteorologico.

Il Mar Mediterraneo a Temperatura da Bagno.

Molte persone cercano refrigerio nel mare per sfuggire al caldo, ma anche lì il cambiamento climatico si fa sentire. Un'ondata di calore ha portato la temperatura del Mar Mediterraneo al largo di Mallorca, un'isola tedesca popolare per le vacanze, a temperatura da bagno. Un boia nell'ovest dell'isola ha registrato una temperatura dell'acqua di 31,87 gradi, ha riferito l'Associazione Meteorologica Spagnola, Ametse. Il precedente record di 31,36 gradi è stato stabilito solo due anni fa.

Meno incendi boschivi, meno vittime.

Tuttavia, c'è anche una notizia positiva. Alla fine di agosto, il 46% in meno di terreno era stato devastato dagli incendi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. "Poiché l'80% degli incendi è causato dall'attività umana, si può dire che la società è diventata più consapevole quest'anno", ha dichiarato Elena Hernández dell'organizzazione per la prevenzione degli incendi al giornale "El País". La pioggia più abbondante nei primi sei mesi dell'anno ha anche abbassato il rischio di incendi boschivi. Poiché gli incendi boschivi sono più probabili dove c'è stata una siccità estrema precedente e il terreno e la vegetazione sono disidratati.

Il numero di morti per calore in Spagna è diminuito. Mentre il Centro Nazionale di Epidemiologia dell'Istituto di Salute Carlos III aveva previsto che il numero di morti per calore lo scorso anno sarebbe stato superiore a 7.700, l'Istituto ha previsto che il numero di quest'anno sarebbe stato inferiore a 3.000 alla fine di agosto. Un inizio d'estate più temperato e un comportamento più prudente dei gruppi a rischio sono stati indicati come possibili motivi per la diminuzione.

Nel frattempo, le temperature in gran parte della Spagna sono tornate a livelli confortevoli. Pioggia, vento e temperature intorno ai 20 gradi sono previsti per diverse regioni del paese.

La notizia della diminuzione del numero di morti per calore in Spagna quest'anno è stata ampiamente riportata, con il Centro Nazionale di Epidemiologia che prevede solo circa 3.000 alla fine di agosto, molto meno dei 7.700 previsti lo scorso anno. Allo stesso tempo, molti mezzi di comunicazione segnalano anche l'allarmante aumento della temperatura del Mar Mediterraneo al largo di Mallorca, che ha raggiunto una temperatura da bagno di 31,87 gradi, superando il precedente record stabilito solo due anni fa.

Leggi anche: