La Spagna mira a una composizione di elettricità rinnovabile pari all'81% circa entro il 2030.

Spagna ha visto un significativo aumento delle sue ambizioni nella produzione di energia rinnovabile per l'elettricità. Il governo spagnolo ha aggiornato il suo obiettivo per generare l'81% della sua elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030, rispetto all'obiettivo precedente del 74%. Iniziativa del Ministro dell'Ambiente Teresa Ribera, che dovrebbe diventare il Commissario UE per il clima, la Spagna sta dando la priorità all'energia solare e eolica. Entro il 2030, la Spagna si prefigge di ridurre la sua dipendenza dalle fonti energetiche dal 61% attuale al 50%. Ribera ha dichiarato: "Questo è un obiettivo audace ma realizzabile".

In passato, la Spagna ha investito in progetti di parchi eolici e solari su larga scala, soprattutto nelle zone scarsamente popolate del centro del paese. Secondo l'operatore della rete elettrica spagnola, REE, lo scorso anno è stata la prima volta che più della metà dell'elettricità del paese è stata generata da fonti rinnovabili. La suddivisione era del 23,3% dall'energia eolica e del 14% dall'energia solare.

Il nuovo piano energetico spagnolo si concentra anche sull'aumento degli obiettivi di produzione di idrogeno verde, prodotto esclusivamente con elettricità da fonti rinnovabili. L'obiettivo della Spagna per il 2030 è di installare elettrolizzatori con una capacità totale di 12 gigawatt, un aumento significativo rispetto al piano precedente di installare 4 GW. L'obiettivo finale è quello di esportare questo idrogeno verso paesi come la Germania, tra gli altri, attraverso il futuro gasdotto H2Med.

Le iniziative energetiche rinnovabili della Spagna hanno attirato l'attenzione oltre i suoi confini, con la Germania interessata alle potenziali esportazioni di idrogeno dalla Spagna. Entro il 2030, la Spagna spera di ridurre significativamente la sua dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali, poiché il suo ambizioso piano include l'aumento degli obiettivi di produzione di idrogeno verde entro i suoi confini.

