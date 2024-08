La Spagna contribuirà con 500.000 dosi di vaccino Mpox in Africa.

In mezzo all'outbreak in crescita del Mpox in diversi paesi dell'Africa centrale, la Spagna ha deciso di donare 500.000 dosi di vaccino alla regione. Questa donazione equivale al 20% delle riserve di vaccini Mpox della Spagna, secondo il Ministero della Salute spagnolo, come dichiarato martedì. Il governo spagnolo incoraggia gli altri paesi europei a seguire l'esempio donando un equivalente del 20% delle loro scorte di vaccini Mpox ai paesi africani colpiti, invece di accumularli in regioni senza crisi. Il Ministero della Salute spagnolo non ha reso noti i paesi destinatari o il calendario di consegna.

Il numero di casi e morti di Mpox sta aumentando in Africa. Dal mese di luglio sono stati segnalati focolai sporadici nella Repubblica Democratica del Congo, nel Burundi, nel Kenya, nel Rwanda e nell'Uganda. L'OMS ha classificato l'attuale epidemia della più pericolosa variante 1b come un'emergenza sanitaria globale.

Il governo tedesco aveva già dichiarato lunedì l'intenzione di donare 100.000 dosi di vaccino Mpox alle regioni colpite, principalmente in Africa. Queste dosi saranno fornite "presto" dalle riserve della Bundeswehr, come confermato dal portavoce del governo Steffen Hebestreit. Ciò significa che la Germania sta per esaurire le sue scorte di vaccini Mpox per questo scopo. Secondo un rappresentante del Ministero della Difesa, le scorte attuali ammontano a 118.000 dosi. Non è stata presa alcuna decisione riguardo a un eventuale nuovo ordine.

Il virus del Mpox è stato scoperto per la prima volta in scimmie da laboratorio in Danimarca nel 1958. Questa malattia, caratterizzata da febbre, dolori muscolari e lesioni cutanee simili alla varicella, era stata chiamata per decenni "monkey pox".

La Spagna ha espresso la sua preoccupazione per l'aumento dei casi e delle morti di Mpox in Africa, in particolare nei paesi come la Repubblica Democratica del Congo, il Burundi, il Kenya, il Rwanda e l'Uganda. In risposta, la Spagna ha promesso di inviare 500.000 dosi di vaccino Mpox alle regioni colpite, che rappresentano il 20% delle riserve di vaccini Mpox della Spagna.

Leggi anche: