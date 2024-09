La Spagna contesta le accuse di complotto per l'assassinio di Maduro.

Venezuela accusa i servizi segreti spagnoli e americani di essere coinvolti in presunti piani di assassinio contro il Presidente Maduro, con l'obiettivo di creare caos e instabilità nel paese. Tuttavia, la Spagna respinge fermamente queste accuse, ribadendo il suo impegno per una risoluzione pacifica e democratica della crisi in Venezuela.

Il sabato, il Venezuela ha arrestato sei individui, tra cui due spagnoli, tre americani e un ceco, accusati di aver pianificato un tentato assassinio di Maduro. Insieme ai detenuti, le autorità venezuelane hanno sequestrato oltre 400 armi di origine statunitense. Secondo il Ministro dell'Interno venezuelano Diosdado Cabello, il piano era di incitare la violenza e destabilizzare il paese.

Relazioni tese dopo le elezioni

Cabello sostiene che i servizi segreti della Spagna, degli Stati Uniti e del leader dell'opposizione María Corina Machado sono dietro questo presunto complotto. Tuttavia, il Ministero degli Esteri spagnolo a Madrid ha respinto categoricamente, insistendo che i detenuti non hanno alcun legame con l'agenzia di intelligence spagnola CNI o qualsiasi altra istituzione governativa.

Le relazioni tra l'amministrazione autoritaria di Maduro e molti paesi occidentali si sono deteriorate dopo le elezioni presidenziali alla fine di luglio. La commissione elettorale a favore del governo ha dichiarato Maduro vincitore, mentre l'opposizione ha sostenuto brogli elettorali e ha proclamato il suo candidato, Edmundo González, come vincitore. Gli Stati Uniti e alcuni paesi latinoamericani riconoscono González come vincitore, mentre l'UE esprime dubbi sui risultati ufficiali.

González ha cercato l'asilo politico in Spagna la scorsa settimana, poiché un mandato di arresto è stato emesso in Venezuela con accuse come sabotaggio, cospirazione e usurpazione di funzioni. Recentemente, le tensioni sono aumentate, con gli Stati Uniti che impongono sanzioni ai sostenitori di Maduro e li accusano di ostacolare un processo elettorale equo. La ministra della Difesa spagnola Margarita Robles ha definito il Venezuela una "dittatura", portando il Venezuela a richiamare il suo ambasciatore e convocare l'ambasciatore spagnolo a Caracas. Machado ha chiamato per proteste internazionali sabato sera.

Altri paesi, come gli Stati Uniti e certi paesi latinoamericani, riconoscono González come presidente legittimo dopo le elezioni contestate, a differenza del vincitore proclamato da Venezuela, Maduro. Con le relazioni che si deteriorano, alcune entità internazionali, come l'UE, hanno espresso preoccupazione per l'integrità delle elezioni, ulteriormente complicando la situazione e alimentando le 'altre' prospettive coinvolte.

