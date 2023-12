La Spagna batte la Svizzera ai calci di rigore per raggiungere le semifinali di Euro 2020

Mikel Oyarzabal ha segnato il rigore decisivo dopo uno shootout di bassa qualità: la Svizzera ha sbagliato quattro dei suoi cinque tentativi.

Per gran parte dell'incontro, la Spagna è sembrata avviarsi senza problemi verso gli ultimi quattro posti della competizione. Passata in vantaggio dopo lo sfortunato autogol di Denis Zakaria, la Spagna ha faticato a far fronte a un'ultima fiammata della Svizzera.

Proprio quando la partita ha iniziato a spegnersi nel secondo tempo, il talismano svizzero Xherdan Shaqiri ha pareggiato i conti al 68° minuto dopo un errore della difesa spagnola.

L'umore si è quindi spostato in favore della Svizzera, ma la gioia è durata poco. Remo Freuler ha ricevuto un cartellino rosso discutibile al 77° minuto, lasciando la Svizzera in 10 uomini a dover resistere ai rigori nei tempi supplementari - con la partita che si è conclusa 1-1.

Un altro autogol

Entrambe le squadre sono arrivate al pareggio dopo drammatiche ed estenuanti partite degli ottavi di finale.

Lunedì la Spagna ha superato la Croazia ai tempi supplementari, vincendo 5-3 in un epico pareggio, mentre la Svizzera ha stupito la Francia campione del mondo in carica con una vittoria ai rigori.

L'eroismo della Svizzera sembra aver tolto troppo alla squadra, che ha faticato a imporsi in un primo tempo relativamente sottotono a San Pietroburgo, in Russia.

Senza il solito capitano Granit Xhaka, che era stato bandito dopo aver preso un cartellino giallo contro la Francia, la squadra sembrava accontentarsi di sedersi e di assorbire le ondate di attacchi spagnoli.

A sorpresa, è stata la Spagna a passare in vantaggio dopo 8 minuti, anche se per circostanze fortunate.

Il tiro di Jordi Alba da fuori area è stato deviato da Zakaria e il pallone ha superato il portiere Yann Sommer, che si è tuffato in tuffo dalla parte sbagliata.

Incredibilmente, si è trattato del decimo autogol segnato al torneo, uno in più di tutti i precedenti 15 campionati europei messi insieme.

Le cose sono peggiorate per la Svizzera quando la sua principale minaccia d'attacco Breel Embolo è stato costretto a uscire dal campo per un infortunio al bicipite femorale dopo poco più di 20 minuti di gioco.

Le occasioni sono state poche, con la Spagna che ha dominato la partita dopo l'intervallo.

Ma proprio quando la vittoria della Spagna sembrava inevitabile, lo svizzero Shaqiri ha approfittato di un errore difensivo per segnare il pareggio al 68° minuto.

Nonostante il poco pericolo, Aymeric Laporte ha colpito accidentalmente il pallone contro il compagno di squadra Pau Torres, lasciando a Remo Freuler il compito di preparare Shaqiri per il gol.

Cartellino rosso

Ma la gioia è durata poco: al 77' Freuler è stato espulso per quello che l'arbitro Michael Oliver ha ritenuto un tackle sconsiderato.

A una seconda visione, e nonostante il VAR fosse d'accordo con Oliver, la decisione è sembrata severa, con Freuler che sembra essere entrato in contatto con il pallone in un tackle in scivolata su Gerard Moreno.

Con il punteggio in parità, si è andati ai tempi supplementari, con la Svizzera in 10 uomini che si è imposta ai calci di rigore.

Nonostante abbia impressionato con i suoi calci piazzati contro la Francia, la Svizzera è riuscita a segnare solo uno dei suoi rigori contro la Spagna, che a sua volta ha sbagliato due tentativi.

Nonostante la vittoria, rimangono ancora dubbi sulla difesa traballante e sulla mancanza di incisività della Spagna. Il prossimo turno sarà sicuramente più difficile, perché martedì affronterà l'Italia o il Belgio.

