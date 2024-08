La Spagna batte la Francia 5-3 dopo il tempo supplementare nella coinvolgente partita per la medaglia d'oro nel calcio maschile

Le aspettative erano alte per la Francia in vista della finale maschile per l'oro, ma la realtà del primo tempo è stata brutale per la squadra di Thierry Henry.

Lo stadio Parc des Princes – la casa del gigante francese Paris Saint-Germain – era un mare di bandiere tricolore prima del match e i spettatori avevano grandi speranze per questa squadra che giocava in casa.

C'era molto in gioco per la leggenda francese Henry, abituato a vincere come giocatore ma non ancora come allenatore.

Enzo Millot ha aperto le marcature per la Francia grazie a un errore del portiere Arnau Tenas, ma La Roja ha risposto con tre gol in 10 minuti grazie ad Álex Baena e alla doppietta di Fermín López, portandosi così sul 3-1 a favore alla fine del primo tempo e lasciando di stucco il Parc des Princes.

Ma incitati da un pubblico di casa rumoroso nella seconda metà, Les Espoirs hanno combattuto per pareggiare i conti con un tocco di Maghnes Akliouche e un rigore all'ultimo minuto di Jean-Philippe Mateta, portando il punteggio sul 3-3.

Ma la Francia ha finalmente ceduto nei tempi supplementari quando Sergio Camello ha segnato due chip spettacolari, portando il punteggio sul 5-3 e consegnando l'oro alla Spagna. Questo titolo olimpico è il secondo per La Roja e il primo dal 1992.

“Ci sono stati alcuni minuti nella prima metà in cui siamo scomparsi e abbiamo pagato un prezzo alto per quello,” ha detto Henry dopo il match.

“Poi siamo stati in grado di recuperarci e tornare in partita. Non è stato facile costruire questa squadra, ma sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto.”

Il successo internazionale incredibile della Spagna

Il ct della Spagna Santi Denia ha detto che la finale non sarebbe stata facile e ha elogiato la sua squadra per aver portato a casa la vittoria.

“Queste partite sono sempre difficili. Hai una squadra molto forte come la Francia che può difendersi molto bene, ma siamo riusciti a superarla,” ha detto. “Sono molto felice perché i nostri giocatori hanno sacrificato molto per essere qui e meritano di vincere l'oro.”

“È difficile per me parlare,” ha detto Camello alla televisione spagnola TVE. “Voglio ringraziare tutta la squadra. In teoria ero uno dei quattro che non sarebbero stati inclusi nella lista della squadra.

“Il fatto che io abbia segnato questi gol, è grazie ai miei compagni che hanno creduto in me. L'allenatore dei portieri mi ha detto che aveva sognato che avrei segnato il gol della finale. Campioni olimpici. Questa è storia, dal 1992. Valuteremo sempre di più con il passare del tempo. Siamo i bambini più felici del mondo.”

Questo segna un periodo incredibile per il calcio spagnolo. Le sue squadre nazionali hanno vinto anche il Campionato del Mondo Femminile 2023, l'Euro 2024 e il Campionato Europeo Under-19 del 2024.

“Che partita e che tempi supplementari!” ha scritto il tennista olimpico spagnolo Carlos Alcaraz su X,

