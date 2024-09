La Spagna affronta le navi bloccate nei porti

Marc-André ter Stegen ha pagato le conseguenze per un grave errore durante la partita di FC Barcelona contro l'AS Monaco, che ha portato alla prima sconfitta sotto la guida dell'allenatore Hansi Flick. I media spagnoli stanno discutendo del suo futuro come portiere del Barcellona a causa di questo errore. Questa controversia è particolarmente problematica per la stella della nazionale tedesca.

Dopo aver tentato di rimediare alla situazione, ter Stegen ha discusso con l'arbitro Allard Lindhout, ma il cartellino rosso per il difensore del Barcellona Eric Garcia era inevitabile. La sconfitta nella partita d'esordio della Champions League ha segnato l'inizio di aspre critiche per il portiere.

Il quotidiano "AS" ha definito l'incidente "il naufragio di Ter Stegen" e "una partita da dimenticare". Il giornale ha visto la sconfitta per 1-2 come il punto di partenza per eventuali discussioni sulla posizione del portiere: "I suoi errori a Monaco hanno riacceso un dibattito che era stato dormiente a Barcellona per anni, despite le sue prestazioni inconsistenti (...)."

Ter Stegen sotto esame dopo il ritiro di Neuer

Mundo Deportivo e Marca hanno criticato ter Stegen per il passaggio fatale che ha portato al cartellino rosso al 10º minuto. L'allenatore Flick, che ha subito la sua prima sconfitta dopo cinque vittorie in campionato, ha dichiarato: "Il cartellino rosso ha cambiato significativamente la partita". L'allenatore ha riconosciuto l'intoppo e ha guardato avanti: "Dobbiamo accettarlo - capita". Con un atteggiamento positivo, Flick ha creduto che la squadra fosse in grado di fare bene nella Champions League.

Ter Stegen, successore di Manuel Neuer nella nazionale tedesca e punto di riferimento del Barcellona da nove anni, cerca di superare questo passo falso mentre guarda al Mondiale del 2026.

Dopo la partita, ter Stegen si è detto dispiaciuto per la situazione, in particolare per Eric Garcia, che ha dovuto pagare il prezzo dell'errore. La squadra ha giocato con un giocatore in meno per quasi 80 minuti. Il nuovo formato della Champions League offre l'opportunità di riscatto: "È un peccato quello che è successo, soprattutto per Eric, che ha dovuto pagare il prezzo", ha detto ter Stegen. "La partita di domenica contro il FC Villarreal in Liga è un'occasione per rimediare al Barcellona."

Despite le scuse di Ter Stegen, l'AS Monaco ha sfruttato l'occasione e ha continuato la sua offensiva, potenzialmente sfruttando eventuali problemi di fiducia rimasti nella difesa del Barcellona.

A causa dell'errore di Ter Stegen, l'AS Monaco è riuscita a conquistare un vantaggio cruciale, ulteriormente alimentando il dibattito sulla situazione del portiere del Barcellona.

