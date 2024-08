La Space Exploration Enterprise (SpaceX) intende spingere per la prima volta gli astronauti in un'orbita terrestre elevata.

Mercoledì mattina alle 9:38 CEST, SpaceX è pronta per inviare degli astronauti in un'orbita eccezionalmente alta intorno alla Terra. Questa missione, denominata "Polaris Dawn", potrebbe durare fino a cinque giorni, e dopo il lancio dal Cape Canaveral, l'equipaggio di quattro persone si allontanerà dal nostro pianeta di circa 700 chilometri. Questo renderà gli esseri umani più lontani dalla Terra rispetto alle missioni Apollo sulla Luna negli anni '70, come rivelato da SpaceX. Per mettere in prospettiva, la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) orbita ad un'altezza di circa 400 chilometri.

Il miliardario Jared Isaacman, che coordina la missione con Elon Musk di SpaceX, agirà come comandante della missione. Accompagneranno Isaacman gli astronauti Kidd Poteet, Sarah Gillis e Anna Menon, che viaggeranno nello spazio a bordo del veicolo spaziale "Dragon" alimentato da un razzo "Falcon 9". Durante la missione, gli astronauti eseguiranno la loro prima passeggiata spaziale, offrendo loro maggiore libertà. SpaceX approfitterà anche di questa occasione per testare la sua nuova tuta spaziale per le attività extraveicolari.

La prossima passeggiata spaziale, battezzata "la prima passeggiata spaziale commerciale" dal sito del progetto, aumenterà la mobilità degli astronauti. Inoltre, comprenderà un display a monte elmetto, una telecamera e novità come materiali termoregolanti per supportare gli astronauti nel vuoto gelido dello spazio.

Il veicolo spaziale "Dragon", alimentato da un razzo "Falcon 9", porterà gli astronauti in un'orbita eccezionalmente alta intorno alla Terra, circumnavigando il nostro pianeta ad una distanza di circa 700 chilometri. Una volta in questa orbita, gli astronauti condurranno le loro attività missionarie, comprese la prima passeggiata spaziale commerciale, che avrà luogo all'interno di questo percorso orbitale.

