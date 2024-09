La Southern University Alabama registra il più alto punteggio di una squadra FBS dal 1991, superando la Northwestern State con un punteggio decisivo di 87-10.

Incredibilmente, i Jaguars sono riusciti a compiere questa impresa in soli 51 minuti, con entrambi gli allenatori che hanno concordato di accorciare il quarto tempo a un cronometro in esecuzione di sei minuti.

South Alabama ha stabilito un nuovo record per il punteggio più alto mai realizzato da una squadra FBS in una singola partita dal momento in cui Fresno State ha sconfitto New Mexico 94-17 nel mese di ottobre 1991. Questo è stato anche un nuovo record per South Alabama, nonché per la Conference USA.

I Jaguars hanno dominato completamente il gioco di corsa, accumulando 363 yard e segnando sei touchdown da quattro diversi giocatori. Fluff Bothwell e Kentrell Bullock hanno entrambi superato le 100 yard di corsa e hanno segnato due touchdown ciascuno.

I Demons hanno passato una brutta serata, con i Jaguars che hanno segnato in tutte le loro possessioni tranne due. Un tentativo di field goal fallito da 50 yard è avvenuto nel secondo tempo, mentre l'altro è stato quando i Jaguars hanno scelto di inginocchiarsi con la palla, poiché avevano già stabilito un vantaggio significativo di 87-10.

Con le sconfitte contro North Texas e Ohio nelle prime due partite, Major Applewhite ha finalmente ottenuto la sua prima vittoria come allenatore capo. Anche se potrebbe aver sperato in una vittoria, è improbabile che si aspettasse un margine così ampio.

"Sono orgoglioso del modo in cui i nostri ragazzi hanno giocato, del modo in cui hanno risposto dopo una sconfitta", ha detto dopo la partita, secondo AL.com. "In una settimana corta, lo staff ha fatto un lavoro eccezionale. So che lo dicono tutti, ma è vero."

Gio Lopez, il quarterback dei Jaguars, ha giocato un ruolo chiave nel loro successo nel suo ritorno dagli infortuni, completando 15 passaggi su 19 per quattro touchdown e 257 yard nelle due e mezzo di quarti che ha trascorso in campo.

"È stato fantastico", ha detto Lopez, secondo AL.com. "È stato difficile la scorsa settimana solo guardare... Era divertente tornare in campo."

South Alabama ha iniziato la partita in modo forte, segnando due touchdown nonostante abbia eseguito solo una giocata offensiva in oltre quattro minuti. Jamaal Pritchett ha segnato un touchdown su ritorno di un punt da 62 yard, mentre Lopez ha trovato Jeremiah Webb nella end zone.

Le squadre hanno scambiato i punti nel primo tempo, chiudendo 24-10, ma la superiorità dei Jaguars è diventata evidente nel secondo tempo. Quattro touchdown in più hanno esteso il loro vantaggio a un dominante 52-10 alla fine del primo tempo.

Il terzo tempo ha visto altri quattro touchdown senza contestazione, con i Jaguars che hanno continuato il loro attacco offensivo. Nonostante l'accordo per accorciare il quarto tempo a sei minuti, entrambi gli allenatori hanno concesso ai Jaguars un'ultima occasione per segnare, garantendo una corsa

