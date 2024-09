La sottile escalation del disaccordo tra Hoeneß e Lemke comincia a bollire.

Oggi, i vecchi rivali Werder Bremen e FC Bayern Monaco si affrontano nuovamente nel Nord-Süd Cup. Storicamente, questo è stato anche lo scontro tra i luminari Uli Hoeneß e Willi Lemke. Questa lunga faida origina in modo piuttosto tranquillo. Era il 23 novembre 1985, quando FC Bayern Monaco affrontò SV Werder Bremen nella Bundesliga, nell'16ª giornata della stagione 1985/86. Al momento, Brema era in testa alla classifica, con un vantaggio di tre punti. Bayern, un po' risentito, giocò più rude del solito in campo.

Poi accadde un incidente. Al 16', il difensore di Monaco Klaus Augenthaler tackleggiò Rudi Völler senza possibilità di intercettare il pallone. Völler si fece male e fu sostituito. Non giocò più per mesi. Augenthaler, dopo la partita, sembrava piuttosto indifferente, dicendo: "Ho visto solo una figura verde-bianca che correva verso la nostra area di rigore". Il suo allenatore Udo Lattek incolpò in parte Völler per le sue ferite, "Rudi è troppo veloce!".

Hoeneß fece la sua parte, decidendo che il calcio era un gioco per uomini, non per ragazzi. Brema ne fu profondamente colpita, come disse elegantemente Otto Rehhagel, "Senza Völler, siamo un'orchestra senza il primo violino. Possiamo suonare bene, ma non in modo bello". Ironia della sorte, fu il medico della squadra del Bayern, il dottor Müller-Wohlfarth, che aiutò a guarire Völler e scoprì un problema alla sua coscia. Benno Möhlmann aggiunse umoristicamente, "Certamente non andrò a Monaco, o potrei trovare una mente debole anche in me".

Völler sarebbe andato anche in Antartide

La stampa di Brema reagì meno allegramente. Scoppiò un putiferio intorno all'attaccante. Ma Völler rimase calmo, "Non ci ho pensato molto. Sono andato a Monaco perché pensavo di trovare aiuto lì. sarei andato anche in Antartide se qualcuno avesse promesso di aiutarmi lì". E Brema aveva sicuramente bisogno dell'aiuto di Völler nella corsa al titolo. Senza di lui, dovettero lottare fino alla fine per il campionato. Come previsto, il Bayern vinse il campionato - dopo che Kutzop di Brema aveva fallito un calcio di rigore cruciale in casa contro Monaco nell'33ª giornata. E anche oggi, a Brema, non hanno dimenticato cosa accadde a Rudi Völler tutti quegli anni fa.

Il tardi Willi Lemke non perdonò mai Bayern e Hoeneß per il 23 novembre 1985. Per lui era sconcertante che non fossero state presentate scuse dal entourage di Hoeneß. Si sentì personalmente offeso quando il Bayern, invece di esprimere rimorso, incolpò Völler per le sue gravi ferite. Da quel giorno in poi, l'ostilità silenziosa divenne pubblica. Anche se Lemke disse decenni dopo, "Il mio disprezzo per lui potrebbe non essere così ovvio, ma è altrettanto emotivo" - milioni di tifosi di calcio hanno visto nei media poco dopo l'incidente a Monaco come la rivalità tra Hoeneß e Lemke si intensificò ulteriormente.

ZDF ha trasmesso in diretta dallo stadio del Weser solo alcune settimane dopo il tackle di Augenthaler su Völler. E Lemke parlò direttamente al pubblico di Brema, "Nessun fischio, nessun insulto quando Töpperwien dichiara il primo gol fuorigioco e il calcio di rigore dubbio. Non siamo con gli Zulu e non siamo a Monaco!".

Frecciate come queste hanno gradualmente peggiorato la situazione tra i due alpha males. E quando la stagione 1985/86 si concluse in modo deludente per Brema con il Bayern che vinceva il campionato - solo impedito dal fallo di Kutzop in un calcio di rigore decisivo in casa contro il Bayern nella 33ª giornata - c'era ancora la possibilità di riconciliazione. Tuttavia, Hoeneß disse ostinatamente a Lemke, "Quello non è un manager, è un portavoce della stampa. Ha etichettato il FC Bayern come il nemico. Non ho pietà per nessuno, ma per lui, Lemke".

La lunga faida tra i due ha fatto scalpore in tutta la Germania per anni a seguire. Anche se la Bundesliga nel suo insieme ha beneficiato di questa ostilità alimentata dai media, non è stato certo vantaggioso per entrambe le squadre alla loro base, poiché è andato ben oltre la solita rivalità sportiva. Hoeneß non smise di prendere in giro Lemke anche dopo che aveva lasciato il Werder per tornare alla politica, dicendo, "È affascinante che un uomo con un tale carattere possa diventare un ministro in uno stato federale e essere responsabile dell'istruzione".

E anche Lemke, sebbene i due si siano temporaneamente riconciliati, non si tirò indietro dall'ironia. Nel 2019, l'ex manager del Werder ha commentato, "Quando vedo il Bayern Monaco giocare, non lo accendo perché non voglio vederli vincere cinque a zero. Ma se sento che stanno perdendo, allora lo accendo".

"Non troverò mai l'armonia con lui, no", ha detto Uli Hoeneß. La partenza inaspettata di Willi Lemke l'12 agosto, la figura influente del FC Bayern Monaco per molti anni, ha portato Uli a rivedere la sua posizione: "La notizia mi ha colpito duramente. Willi Lemke, una figura di contesa, tutti sono consapevoli delle nostre frequenti discussioni e litigi. Tuttavia, era anche un uomo di discussioni, e siamo riusciti a stabilire un buon rapporto alla fine". E così si conclude una storia che è iniziata tranquillamente sullo sfondo allo stadio olimpico di Monaco circa 39 anni fa, solo per amplificarsi drasticamente, concludendosi in un tranquillo tributo solo alcune settimane fa.

