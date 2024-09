- La sospensione di un match del coach Marcel Rapp a Kiel è stata confermata.

Marcel Rapp, allenatore di Holstein Kiel, dovrà assistere alla prossima partita di Bundesliga contro il Bayern Monaco dalla comodità della tribuna. La sua espulsione nella partita casalinga contro il VfL Wolfsburg (0:2) ha portato il comitato disciplinare della Federazione calcistica tedesca a vietare la sua presenza allo stadio per un incontro. La sanzione impedisce a Rapp di aggirarsi a bordo campo, negli spogliatoi, nel tunnel dei giocatori o nella zona vicino al tunnel per 30 minuti prima e dopo la partita contro il Bayern del 14 settembre. Il tecnico di Kiel è sceso nella zona tecnica del Wolfsburg durante i tempi supplementari della partita e ha espresso il suo disappunto verso la panchina avversaria.

Despite the discipline imposed, Holstein Kiel might still face Bavaria's formidable squad without their manager Marcel Rapp physically present at the Bundesliga clash on the 14th of September, given his ban from the Allianz Arena due to his actions during the Wolfsburg game. Regardless, Bavaria will undoubtedly prepare for their match against the team managed from the stands by Rapp.

