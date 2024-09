La sospensione del procedimento per l'incidente della mietitrice è stata istituita.

Un incidente preoccupante nel settore agricolo: Lo scorso anno, durante la stagione del raccolto, un agricoltore ha avuto un tragico incidente mentre cercava di rimuovere un blocco in una mietitrebbia vicino a Rostock. Cadendo nella macchina, ha perso entrambe le gambe sul posto. Il processo relativo a questo incidente incriminato per negligenza si è concluso con un'assoluzione. Il giudice ha preso la decisione, a sollievo di tutte le parti coinvolte.

L'imputato in questo caso, un collega di 26 anni, era stato inizialmente accusato di aver causato lesioni corporali per negligenza. Tuttavia, durante il processo presso il tribunale regionale di Rostock, il giudice ha accolto la richiesta di archiviazione del caso.

L'incidente è avvenuto quando la vittima, volendo rimuovere un blocco, ha tentato di utilizzare una pala mentre il presunto istigatore gli diceva di farlo nonostante conoscesse il pericolo. Entrambe le parti, nei loro testimoni, hanno ammesso che la decisione di entrare nella vasca di raccolta del grano è stata congiunta. La vittima, apparentemente ignara del pericolo, aveva accettato il compito. Il presunto istigatore, however, aveva deciso di non farlo all'ultimo momento a causa di una chiamata telefonica. Si è espresso pentito per l'incidente sfortunato in tribunale, riconoscendo che anche lui avrebbe potuto essere vittima.

Dichiarazione dell'agricoltore: "Sto Bene"

In un'inaspettata svolta degli eventi, la vittima non ha scelto di intentare causa contro il suo collega.both their relationship and its integrity remain strong, as the victim confirmed in court. He hopes that no negative consequences ensue for anyone involved. Looking positively at life, the young man declared, "Sto bene, anche mentalmente. Sto affrontando la situazione giorno per giorno, ma la vita continua."

Per fortuna, l'operazione di soccorso estesa ha salvato la vita dell'agricoltore in condizioni difficili. Ha assistito al processo utilizzando protesi e una sedia a rotelle e continua a lavorare per la stessa azienda agricola, principalmente in un ruolo d'ufficio. Con la decisione ora definitiva, entrambe le parti hanno rinunciato al diritto di appello.

