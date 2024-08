- La sospensione del procedimento legale per Bremer Pastor Latzel

La controversia legale in corso riguardante i commenti del pastore Olaf Latzel potrebbe trovare presto una risoluzione. Secondo il tribunale regionale di Brema, i procedimenti contro il religioso per istigazione alla popolazione sono probabili. Il giudice ha rivelato che il pastore della comunità di St. Martini dovrà pagare 5.000 euro al centro non-profit di Brema Rat&Tat-Zentrum für queeres Leben entro sei mesi per chiudere il caso.

La caduta del pastore Latzel è iniziata dopo i suoi commenti offensivi a un seminario sul matrimonio tenuto nel 2019. Durante il seminario "Scuola di guida biblica per il matrimonio", Latzel ha denigrato la "impurezza di genere" e i "criminali" associati al Christopher Street Day, avvertendo le coppie sposate di stare attente alla "lobby omosessuale, questa entità malvagia che diventa sempre più forte e aggressiva".

Queste affermazioni infiammatorie, disponibili pubblicamente come file audio, hanno scatenato una vasta condanna. Le successive denunce hanno portato a indagini, con Latzel che alla fine ha eliminato il file e si è scusato online.

Davanti al tribunale regionale, Latzel ha ammesso che il suo linguaggio era stato errato, descrivendo le sue parole come "gravi errori". Ha riconosciuto di aver violato il comandamento di amare il prossimo e ha chiesto perdono alle persone coinvolte. Tuttavia, il conflitto legale è ripreso dopo che la corte d'appello di Amburgo ha annullato una sentenza di maggio 2022.

Questa questione spinosa ha occupato il sistema giudiziario per più di quattro anni. Nel processo iniziale, tenuto nel novembre 2020, il tribunale locale di Brema ha concluso che Latzel aveva insultato le persone e fomentato l'odio, causando sofferenza mentale. Di conseguenza, hanno imposto una multa di 8.100 euro.

Insoddisfatto di questa sentenza, Latzel ha fatto appello, sostenendo che i suoi commenti riguardavano solo passaggi dell'Antico e del Nuovo Testamento. Ha mantenuto la sua opposizione all'omosessualità come peccato, ma ha affermato che gli omosessuali erano i benvenuti nella sua congregazione, proprio come qualsiasi peccatore.

Il tribunale regionale di Brema ha concordato con la sua libertà di religione e di parola, assolvendo Latzel nel maggio 2022. In risposta, il pubblico ministero ha presentato appello, portando il caso alla corte d'appello di Amburgo. La corte ha stabilito che la sentenza era incompleta e breve, annullando l'assoluzione nel febbraio 2023. Hanno argomentato che la libertà di religione aveva i suoi limiti quando veniva compromessa la dignità umana.

La questione se Latzel abbia leso la dignità delle persone con le sue parole o abbia sostenuto il suo diritto alla libertà di religione e di parola rimane divisiva tra gli studiosi del diritto e il pubblico in generale. Qualunque sia la decisione finale della corte, i critici e i sostenitori probabilmente rimarranno insoddisfatti, potenzialmente prolungando la saga legale per anni.

Il giudice ha accettato le scuse di Latzel, desiderando alleviare la sua ulteriore sofferenza mettendo fine ai procedimenti con il pagamento di una penale. Tuttavia, il giudice ha sottolineato l'importanza di essere attenti alle proprie parole, soprattutto come leader religioso con uno status di modello pubblico.

Se Latzel respecterà la scadenza per il pagamento, i procedimenti verranno ufficialmente conclusi. In seguito, egli rimarrà legalmente innocente, una situazione che potrebbe influire sul suo futuro come pastore. Un'udienza disciplinare contro Latzel era già in corso. La Chiesa evangelica di Brema si era già distanziata da lui

