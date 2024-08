- La sospensione dei servizi S-Bahn verso BER a partire da metà settembre.

A causa di progetti di costruzione in corso, ci saranno sostanziali interruzioni nei servizi S-Bahn per l'aeroporto di Berlino-Brandeburgo (BER), a partire dalla metà di settembre. Initially, le linee S9 e S45 verranno temporaneamente sospese tra BER e Schönleinstraße dal 16 settembre al 14 ottobre, secondo l'annuncio dell'S-Bahn. Successivamente, la sospensione tra Schönleinstraße e Adlershof verrà sollevata, ma i servizi S-Bahn per l'aeroporto non riprenderanno fino all'8 novembre. In precedenza, ciò è stato riportato dal "Berliner Morgenpost".

Nel frattempo, l'azienda organizzerà servizi di autobus sostitutivi tra Schönleinstraße e BER per il comfort dei passeggeri. Inoltre, i viaggiatori possono optare per treni regionali più veloci come l'RE 8, l'espresso aeroportuale FEX o l'RB 23 da Berlino.

Tuttavia, altre linee S-Bahn nel sud-est di Berlino subiranno anche interruzioni, come quelle tra Grünau e Schönleinstraße, Königs Wusterhausen e Grünau, e Spindlersfeld e Hermannstraße.

Durante questo periodo di interruzione, i passeggeri possono fare affidamento su alternative di trasporto come i servizi di autobus per il loro viaggio tra Schönleinstraße e l'aeroporto di Berlino-Brandeburgo (BER). Inoltre, il bisogno di trasporto rapido può essere soddisfatto utilizzando treni come l'RE 8, l'espresso aeroportuale FEX o l'RB 23, che rientrano nell'ambito dell'infrastruttura dei trasporti e delle telecomunicazioni.

