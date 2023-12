La sorprendente storia del maglione Fair Isle

Negli ultimi cinque anni, i marchi di lusso Ralph Lauren, Thom Browne, Chanel, Celine, Balenciaga, Raf Simons, Versace e Dries van Noten hanno fatto sfilare la loro versione della maglia tradizionale. La stilista londinese Molly Goddard ha addirittura fatto del modello una sorta di firma non ufficiale, assicurandosi di abbinare una maglia strutturata in stile Fair Isle a una gonna a balze in tulle in quasi tutte le collezioni.

In breve, è diventato un classico dell'inverno che sembra perennemente in voga; per chi vive nell'emisfero settentrionale, è appropriato indossarlo non appena le notti si avvicinano, fino a quando il tempo dei maglioni si deteriora. Detto questo, anche a Los Angeles Hailey Bieber è stata avvistata con un cardigan in maglia stile Fair Isle blu e caramello di Khaite mentre prendeva un caffè il 19 dicembre.

Prendendo il nome dall'isola di Fair Isle - parte dell'arcipelago delle Shetland, a circa 100 miglia dalla costa nord-orientale della Scozia - la tecnica di lavorazione a maglia è stata introdotta per la prima volta nei cappelli dei pescatori durante il XVIII e XIX secolo (i nostri amati maglioni sono arrivati molto più tardi). Il motivo a due fili non era solo artistico, ma rendeva i berretti alti e conici più caldi raddoppiando la massa tessile. Spesso presentavano anche una fodera interna lavorata a maglia.

La tipica maglia Fair Isle segue uno schema "OXO", in cui una "O" geometrica è seguita da una "X" e ripetuta per tutto l'indumento. Alcuni maglieristi riempiono la forma a "O" con simboli come croci, fiocchi di neve o un punto centrale chiamato "occhio di oca". Ciò che li distingue dagli altri indumenti da lavoro per la pesca è la tavolozza di colori vivaci. "Usavano il blu, il rosso, il giallo, il bianco naturale e il marrone naturale, chiamato nero Shetland", ha spiegato la dottoressa Carol Christiansen, curatrice e responsabile dei musei comunitari dello Shetland Textile Museum, che possiede un'ampia collezione di pezzi risalenti al 1850. "L'idea era che gli skipper indossassero colori più vivaci in modo da essere più facilmente visibili, sia da terra che da altre imbarcazioni".

Ma come ha fatto l'abbigliamento da lavoro funzionale a diventare uno dei modelli più duraturi della moda?

"Hanno iniziato a diventare un articolo turistico", ha detto il dottor Christensen in un'intervista telefonica. Nel XIX secolo, pescatori norvegesi e olandesi si recavano nella zona per lavorare e pescare aringhe - un'attività estiva redditizia - nelle acque delle Shetland. I buffi cappellini colorati indossati dai lavoratori di Fair Isle erano considerati nuovi, affascinanti e il souvenir perfetto da portare a casa per i pescatori olandesi in visita. Nel 1870, le Shetland disponevano di un regolare servizio navale e postale, che incrementò il commercio e il turismo. Divenne presto una meta di vacanza per appassionati cacciatori o tiratori di uccelli che, proprio come gli skipper olandesi, potevano portare con sé un pezzo di Fair Isle. Con l'aumento della domanda, aumentò anche il commercio. Improvvisamente il modello fu disponibile in calze, guanti, sciarpe e infine pullover.

Il look divenne popolare negli anni Venti, quando nel 1923 un ritratto dell'allora principe Edoardo, realizzato da Sir Henry Lander, rafforzò l'associazione del disegno con la sportività. Con un look appena uscito dal campo da golf, con scollo a V in Fair Isle e berretto piatto in tartan, il reale britannico contribuì a catapultare lo stile nel mainstream. Questo avvenne proprio quando anche lo stile femminile stava cambiando. Grazie a stilisti come Paul Poiret e Gabrielle Chanel, capi d'abbigliamento più ampi e comodi stavano superando la natura restrittiva di corsetti e sottovesti (quest'ultima era un'appassionata di Fair Isle, fotografata con un cardigan dal colletto con il caratteristico motivo "OXO" nel 1910). Le donne indossavano cardigan simili, pullover - spesso lavorati a maglia da loro stesse, se l'alta moda era fuori portata - e gonne al ginocchio a pieghe.

Il Fair Isle si trasformò rapidamente in un simbolo di famiglia quando, negli anni '40 e '50, divenne un pilastro dei libri di modelli di maglia per donne. Le madri di tutto il Regno Unito non lavoravano a maglia solo se stesse, ma anche il marito e, utilizzando il filato avanzato, anche i figli. Improvvisamente intere famiglie nucleari si vestivano in Fair Isle abbinato, diventando così un simbolo visivo di tradizione, convenzione e vita sana che gli stilisti moderni usano ancora oggi per evocare la nostalgia.

"Penso che tutto ciò che ha un senso di luogo e di tempo dia alle persone un senso di appartenenza", ha detto la senior designer di maglieria Emma Brooks per il marchio britannico Toast in un'intervista via Zoom. La maglia Fair Isle è un pilastro costante delle collezioni autunno-inverno del marchio, che ha una partnership con una fabbrica specializzata in Scozia (anche se non nelle Shetland) e spesso lavora con filatori scozzesi locali. "C'è qualcosa di lusinghiero in un maglione lavorato a maglia con un motivo intorno al carré. È un tocco di colore senza essere troppo invadente, e credo che risponda al modo di vestire di molte persone".

Anche se il design non è mai stato ufficialmente registrato, il Fair Isle tradizionale ha una qualità storica che è difficile da replicare, anche se spesso si tenta di farlo. Nel 2015, Chanel ha rilanciato la sua affiliazione con il motivo in una collezione Metier d'Arts a Roma (una collezione dedicata alla celebrazione del lavoro artigianale dei suoi atelier). La maglia ha scatenato una polemica dopo che l'etichetta indipendente Shetland Mati Ventrillon ha affermato che Chanel ha copiato i suoi disegni dopo che la casa di moda ha visitato il suo studio come ricerca. Chanel si è scusata e ha citato la Ventrillon nel successivo linguaggio di marketing per promuovere la sfilata.

Brooks è consapevole della sensibilità culturale dell'artigianato e nel 2019 ha persino visitato il Dr. Christiansen presso lo Shetland Textile Museum per cercare ispirazione per la prossima collezione di Toast, realizzata con filati Shetland. "È importante essere sensibili al fatto che certi motivi sono molto tradizionali di una particolare area regionale", ha detto Brooks. "Ciò che mi ha sorpreso dell'archivio tessile delle Shetland è stata l'ampiezza delle palette di colori. A causa di ciò che si vede nei libri storici di Fair Isle, mi aspettavo colori più tenui. Invece c'era una vera e propria vastità e la sensazione che i disegni cambiassero nel tempo e che (i maglieristi) mescolassero la tradizione con uno stile completamente diverso".

Oggi, la dottoressa Christiansen ritiene che il marchio dell'artigianato Fair Isle sia quasi impossibile. "Ci sono stati dei tentativi, ma è difficile perché non si è mai arrivati alla designazione del luogo", ha detto. C'è anche la questione dell'allevamento del bestiame, il che significa che non tutti i lavori a maglia Fair Isle creati nelle Shetland sono fatti con la lana delle pecore Shetland. "La situazione si fa davvero complicata", ha detto l'autrice. "È un peccato perché ora probabilmente è troppo tardi. Il Fair Isle viene sfornato in tutto il mondo".

"È così, è una moda globale".

