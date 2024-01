La sorprendente risposta di Costco alla vittoria sindacale dei lavoratori: Non siete voi, siamo noi

La maggior parte delle aziende tende a rispondere in modo aggressivo alle iniziative di sindacalizzazione, ma la Costco ha dato una risposta sorprendente alla vittoria del sindacato.

Secondo il sindacato, il gruppo di 238 lavoratori di Norfolk si unirà ai 18.000 Teamsters di Costco a livello nazionale. In particolare, i lavoratori hanno dichiarato che la loro speranza di diventare Teamsters è quella di avere voce in capitolo per chiedere salari più alti, contributi pensionistici, bonus e politiche di presenza più flessibili, oltre ad altri miglioramenti sul posto di lavoro.

Mentre molte altre aziende hanno adottato un approccio antagonista nei confronti dei lavoratori sindacalizzati, l'ex amministratore delegato di Costco Craig Jelinek e l'attuale amministratore delegato Ron Vachris hanno fatto squadra in un promemoria inviato ai dipendenti a fine dicembre, in cui si dicevano "non delusi dai nostri dipendenti; siamo delusi da noi stessi come manager e leader".

"Il fatto che la maggioranza dei dipendenti di Norfolk abbia ritenuto di volere o di aver bisogno di un sindacato costituisce un fallimento da parte nostra", hanno scritto in una nota datata 29 dicembre e inviata a tutti i dipendenti statunitensi. La CNN ha ottenuto una copia della nota.

Jelinek ha lasciato la carica di amministratore delegato il 1° gennaio, dopo averla ricoperta dal 2012. Vachris è un veterano di 40 anni di Costco, che ha iniziato a lavorare presso il rivenditore come conducente di carrelli elevatori.

Il Teamsters Local 822 ha dichiarato che si tratta della prima vittoria sindacale alla Costco in due decenni.

Il lungo ritardo in questi sforzi, in particolare alla Costco, potrebbe essere dovuto al fatto che l'azienda è spesso pubblicizzata come un datore di lavoro favorevole ai lavoratori.

Se da un lato gli acquirenti dei discount amano le sue offerte quotidiane a basso prezzo, come il popolare pollo da rosticceria da 4,99 dollari e gli hot dog da 1,50 dollari, oltre ad altri prodotti di prima necessità per la dispensa come i cartoni di fagioli in scatola e i multipack di carta igienica, dall'altro Costco è stata applaudita nel corso degli anni per le sue politiche favorevoli ai lavoratori, come il salario orario iniziale più alto e le prestazioni sanitarie a prezzi accessibili, che entrano in vigore dopo 180 giorni di lavoro per i nuovi assunti.

Il retailer è considerato uno dei più bassi tassi di turnover nel settore della vendita al dettaglio.

In netto contrasto con la risposta di Costco, altre aziende come Starbucks si sono opposte con forza alle organizzazioni sindacali.

Quasi due anni fa, la prima sede di Starbucks ha votato per la sindacalizzazione, dando il via a una campagna nazionale per l'organizzazione. In questo periodo, Starbucks ha combattuto gli sforzi, in alcuni casi agendo in modo illegale, secondo i risultati del National Labor Relations Board. Starbucks sta attualmente affrontando centinaia di accuse di pratiche sindacali sleali.

Altrove, l'aumento delle attività di sindacalizzazione ha suscitato una serie di risposte da parte delle principali aziende tecnologiche. Amazon si è finora rifiutata di riconoscere il suo primo sindacato e di impegnarsi in trattative dopo la storica vittoria sindacale della scorsa primavera e continua a combatterne la legittimità.

Un altro gigante tecnologico, Microsoft, ha invece abbracciato pubblicamente il suo primo sindacato e lo scorso gennaio ha dichiarato di essere "impaziente di impegnarsi in negoziati in buona fede mentre lavoriamo per un accordo di contrattazione collettiva".

L'attività sindacale nel settore della vendita al dettaglio non è molto comune, ha dichiarato Burt Flickinger, analista del settore e amministratore delegato della società di consulenza Strategic Resource Group. "Si aggira tra il 6% e il 10%", ha detto, aggiungendo che questo dato va confrontato con il 20%-40% del settore pubblico.

Allo stesso tempo, ha affermato che la vittoria dei lavoratori Costco a Norfolk potrebbe essere foriera della spinta dei sindacati Teamsters e UFCW a organizzare maggiormente il settore della vendita al dettaglio.

"Il loro obiettivo numero uno è di gran lunga Amazon, seguito da Walmart", ha detto Flickinger.

Danielle Wiener-Bronner e Catherine Thorbecke della CNN hanno contribuito a questa storia.

Fonte: edition.cnn.com