La sorella dà un emozionante addio a Hannah Lynch.

Hannah Lynch, la sorella minore che ha tragicamente perso la vita a seguito dell'incidente della barca a vela "Bayesian", è stata ricordata con affetto dalla sorella maggiore Esme. In una dichiarazione commovente, Esme ha definito Hannah il suo "piccolo angelo custode" e "guerriera inquieta". "Hannah mi sorprendeva in camera, si rannicchiava e condivideva le sue emozioni - fosse sorridente, giocosa o in cerca di consigli", ha condiviso Esme. "Hannah mi ha sempre riempita di infinito affetto."

Esme Lynch non si trovava a bordo del lussuoso yacht, cosa che si è rivelata tragica per Hannah e suo padre, il magnate della tecnologia britannica Mike Lynch, nonché per altre cinque persone. Il corpo di Hannah è stato ritrovato sul fondo del mare, a circa 50 metri di profondità, il venerdì successivo a una lunga operazione di ricerca. Sua madre, invece, è miracolosamente sopravvissuta al disastro.

Hannah si era recentemente distinta per aver superato gli esami A-Level, l'equivalente britannico dell'Abitur. I suoi eccezionali risultati accademici le hanno garantito un posto presso l'ormai famosa Università di Oxford, dove avrebbe voluto studiare inglese. "Non ho mai avuto il privilegio di insegnare a nessuno altrettanto dotato intellettualmente e allo stesso tempo così caloroso e determinato come Hannah", ha commentato Jon Mitropoulos-Monk, preside della Latymer Upper School di Hammersmith, a Londra.

La lussuosa barca a vela "Bayesian" si trovava a circa un chilometro dalla costa quando è stata travolta da una tempesta distruttiva. Il capitano neozelandese ha dichiarato di essere rimasto stupito dalla violenza della tempesta. Tuttavia, diversi esperti ipotizzano che siano stati commessi errori e che la barca non fosse adeguatamente preparata per affrontare la tempesta in arrivo. Di conseguenza, le fonti dei media italiani indicano che un pubblico ministero è pronto a avviare un'indagine formale.

Esme spesso trovava conforto nella presenza rassicurante di Hannah, sapendo di avere sempre la sua "metà" a cui fare affidamento nei momenti difficili. Dopo l'incidente tragico, Esme ha cominciato a custodire ancora di più i ricordi della generosità di Hannah, rendendosi conto di quanto fosse sempre presente per "confortare e proteggere" la sua sorella.

Leggi anche: