Il recente infortunio di Marc-André ter Stegen ha gettato nel caos l'ordine di precedenza appena annunciato nella squadra di portieri della Germania. Ora la domanda è: chi prenderà il posto tra i pali per la nazionale nel prossimo futuro? Alcuni esperti credono che la risposta si trovi a Stoccarda.

Alexander Nübel potrebbe aver finalmente superato i suoi passati delusioni. La sua esclusione temporanea dalla squadra della nazionale e la mancata partecipazione al campionato europeo casalingo; sembrano ora solo ricordi lontani. Dopotutto, è tornato nella squadra di Julian Nagelsmann e ha una possibilità di diventare il numero uno.

L'infortunio di Marc-André ter Stegen ha aperto un'opportunità senza precedenti per un nuovo volto nella posizione di portiere della Germania, scatenando numerosi dibattiti sul modo migliore per colmare questo vuoto. L'ex portiere della nazionale Andreas Köpke ha suggerito in un'intervista con il "Merkur/tz" di Monaco che "si potrebbe gettare ora un giovane portiere". Secondo lui, "in questo momento solo Alexander Nübel sarebbe in questione".

Lothar Matthäus condivide questo punto di vista, scrivendo nella sua colonna su Sky che "pensa soprattutto a Nübel" come soluzione. Le sue prestazioni impressionanti nella Bundesliga e il suo livello alto nella Champions League lo hanno reso uno dei migliori portieri della lega. Matthäus è convinto che Nübel abbia le capacità per diventare il numero uno della Germania.

Nübel ha buone possibilità in un eventuale confronto

Le sue prestazioni superiori nella Bundesliga e il suo livello costantemente alto nella Champions League danno a Nübel buone possibilità contro il secondo portiere Oliver Baumann in un eventuale duello. A ciò si aggiunge il fatto che Nübel, che compirà 28 anni il prossimo lunedì, è sei anni più giovane di Baumann.

Quando si tratta della scelta di Nagelsmann della squadra per le partite internazionali contro la Bosnia-Erzegovina (11 ottobre) e i Paesi Bassi (14 ottobre), la sua decisione invierà un chiaro messaggio. In particolare, se sarà a favore di Nübel.

Maier suggerisce una prospettiva per il Mondiale

Sepp Maier crede che Nübel offra una prospettiva promettente per il posto numero uno al Mondiale del 2026. Con buone prestazioni, potrebbe consolidare la sua posizione e avere anche il tempo di superare eventuali intoppi. Se ter Stegen sarà fuori fino a maggio, mancherà sei partite internazionali, con la possibilità di altre due all'inizio di giugno. È sempre una domanda se un 32enne possa tornare alla sua forma precedente dopo un infortunio così grave.

Nübel, come Baumann, non ha ancora rappresentato la nazionale. Tuttavia, Maier pensa che debba essere "preparato per l'incarico" se selezionato. In un inatteso colpo di scena, Maier ha suggerito che "Manuel Neuer non verrà sostituito". Secondo lui, "riportare Neuer sarebbe la migliore soluzione ora. Poi, Nübel dovrebbe giocare di nuovo come riserva".

