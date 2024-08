La società tedesca diventa più lax riguardo alla disonestà.

Secondo un'indagine condotta dall'app di appuntamenti Parship e dall'istituto di ricerca di mercato Innofact, i tedeschi sono diventati più tolleranti nei confronti dell'infedeltà. Nel 2018, il 97% considerava una relazione a lungo termine come tradimento, ma questo numero è sceso all'85% a maggio di quest'anno. La percezione delle avventure di una notte è cambiata, passando dal 96% al 82%. Andare in un bordello, che sei anni fa era considerato tradimento dal 91%, ora viene visto come tale solo dal 67% dei tedeschi.

I tedeschi sono anche più rilassati riguardo al baciare fuori dalla relazione. Mentre l'81% lo considerava tradimento nel 2018, questo numero è sceso al 57% nel 2024. Tuttavia, le donne tendono ad essere più severe su questo punto: il 64% delle donne considera il baciare come tradimento, rispetto al 49% degli uomini.

I siti di appuntamenti extraconiugali vedono anche una diminuzione della percezione del tradimento. Sei anni fa, l'87% lo considerava tale, ma ora solo il 63% lo fa. Gli uomini sono più disinvolti al riguardo, con il 55% che non lo considera tradimento.

Eric Hegman, coordinatore dello studio di Parship e coach single, attribuisce questo cambiamento di atteggiamento a una distinzione tra fedeltà emotiva e fisica. La questione della fedeltà, dice, riguarda la sicurezza: "Sono la tua priorità? Posso fare affidamento su di te? Sacrificherai qualsiasi cosa che potrebbe minacciare la nostra relazione?". Le coppie che negoziano i loro bisogni in base a questi principi spesso concordano sul fatto che le esperienze fisiche nelle relazioni esterne non minacciano necessariamente la connessione emotiva.

Interessantemente, i risultati del sondaggio mostrano che le generazioni più giovani possono essere più severe in alcuni aspetti. Ad esempio, il 75% dei 18-29 anni considera l'iscrizione a un'app di appuntamenti per organizzare incontri segreti come tradimento, rispetto al 54% dei 60-69 anni. Anche gli incontri segreti senza contatto sessuale sono considerati tradimento dal 53% dei rispondenti, ma il 64% della Generazione Z li considera tali, rispetto al 38% di quelli over 60.

Il sondaggio online è stato condotto a maggio 2024 con 1008 rispondenti tedeschi di età compresa tra 18 e 69 anni. I risultati sono stati confrontati con uno studio rappresentativo di gennaio 2018 con 1025 rispondenti.

Alla luce dei cambiamenti delle opinioni sull'infedeltà, si potrebbe argomentare che l'amore, la vita e le dinamiche familiari in Germania sono diventati più complessi. Come mostra il sondaggio, la percezione di azioni come l'andare in un bordello o l'iscrizione a siti di appuntamenti extraconiugali è significativamente diminuita, indicando una visione più rilassata della monogamia all'interno delle relazioni.

