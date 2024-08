La società produttrice di armi, Heckler & Koch, trae vantaggio finanziario dai suoi ordini.

Impresa Heckler & Koch, nota per la produzione di fucili d'assalto e altre armi da fuoco, sta vivendo un momento di grande prosperità. Ha presentato risultati del primo semestre eccezionali e ha ottenuto un nuovo contratto per fucili da cecchino con una unità delle forze speciali tedesche. Tuttavia, c'è un lato negativo.

Con il conflitto in corso in Ucraina, i libri degli ordini di Heckler & Koch, situata a Oberndorf, in Germania, sono al massimo. Nel primo semestre dell'anno, hanno ricevuto ordini per 197,8 milioni di euro, con un aumento del 39% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Questi ordini spesso richiedono anni per essere completati, assicurando un futuro roseo per il produttore di fucili d'assalto, mitragliatrici, lancia-granate e pistole. Iniziata questa settimana, hanno anche ottenuto un ordine per fino a 500 fucili da cecchino per il Kommando Spezialkräfte (KSK) delle forze armate tedesche.

Il fatturato ha anche registrato un aumento nel primo semestre dell'anno, raggiungendo 171,4 milioni di euro, con un miglioramento del 14% rispetto al primo semestre del 2024. Hanno fornito armi a diverse nazioni, tra cui Spagna, Lettonia, Norvegia, Giappone e le forze armate tedesche. Competitori come Beretta (Italia), CZ con la sua filiale statunitense Colt (Repubblica Ceca) e FN (Belgio) rappresentano una sfida.

Come ha dichiarato il CEO, Jens Bodo Koch, "Riflettiamo la situazione di sicurezza globale e la domanda dei nostri prodotti è attualmente molto alta". Ha assicurato che continueranno a fornire armi solo ai paesi NATO, all'Europa e agli alleati della sicurezza della Germania - nazioni impegnate per la pace, la libertà e la sicurezza. Le armi Heckler & Koch sono anche utilizzate in Ucraina, fornite dalle armate europee al paese sotto attacco della Russia.

Calo di redditività

Sul fronte finanziario, Heckler & Koch ha registrato un calo di redditività. Il risultato operativo (EBIT) è diminuito di quasi il 11% per raggiungere i 23,2 milioni di euro. Il CEO Jens Bodo Koch ha attribuito questo a un aumento del "business dei sistemi": ora non solo vendono armi, ma anche accessori come silenziatori e moduli laser-luce. Questi materiali supplementari vengono acquistati da altre aziende, il che riduce la redditività rispetto alla produzione interna.

Per l'intero anno del 2024, il CEO si aspetta che il risultato operativo rimanga allo stesso livello dell'anno precedente.

In Europa, Heckler & Koch stima la sua quota di mercato per le pistole militari e di polizia essere di circa due terzi. Negli Stati Uniti, il più grande mercato delle armi al mondo, hanno un ruolo minore ma hanno recentemente registrato vendite di successo con la polizia e l'esercito, ad esempio fornendo armi ai Texas Rangers.

