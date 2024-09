- La società ospedaliera esprime i suoi desideri per la nazione, comprendendo considerazioni a livello nazionale.

A causa delle gravi difficoltà finanziarie che molte cliniche stanno affrontando, l'Associazione Medica del Reno-Palatinato sta spingendo per un sostegno aggiuntivo da parte del governo in alcuni settori. Ad esempio, potrebbe valere la pena indagare se la banca statale possa aiutare gli ospedali in crisi, cruciali per l'assistenza ai pazienti, a ottenere prestiti, ha commentato il CEO Andreas Wermter dell'Agenzia tedesca di stampa a Mainz. Altri stati come la Turingia o il Brandeburgo hanno implementato programmi simili. "Tuttavia, il nostro stato è riluttante su questa idea."

In sostanza, molti ospedali nel Reno-Palatinate, insieme a diversi ospedali in tutta la Germania, si trovano di fronte al problema che, a partire dal 2022, i loro ricavi non coprono più le spese notevolmente aumentate.both employee and material costs have seen a significant hike in the past few years. Secondo Wermter, "I prezzi per i servizi medici sono fissati e non possono essere liberamente regolati, a differenza dell'industria automobilistica."

Circa il 60% degli ospedali dello stato prevede perdite

Inoltre, Wermter ha evidenziato le sfide nel settore dell'assistenza ospedaliera, che è l'attività principale degli ospedali. I tassi di occupazione sono diminuiti dal 2019, con più persone che optano per le cure ambulatoriali e alcuni reparti ospedalieri sottoutilizzati a causa della carenza di personale. Data queste difficoltà, quasi due terzi degli ospedali del Reno-Palatinate prevedono un deficit nel 2024, dalla grande università medica di Mainz al più piccolo degli ospedali.

L'Associazione Medica sta chiedendo alla politica federale di guidare un aumento retroattivo di almeno il 4% dei valori di base statali, base fondamentale per i prezzi dei servizi ospedalieri, a partire dal 2022. L'aumento previsto nel contesto della riforma degli ospedali arriva troppo tardi e non può compensare gli aumenti delle spese degli ultimi anni, ha dichiarato Wermter. È necessario un disegno di legge in cui gli stati debbano esercitare maggiore pressione sul governo federale. Si augura anche l'influenza del nuovo Ministro Presidente Alexander Schweitzer (SPD).

È innegabile che il finanziamento dei costi delle operazioni è una responsabilità federale, non statale. Tuttavia, Wermter vede un'ulteriore opportunità di intervento a livello statale, specificamente nel finanziamento degli investimenti. Lo stato richiede un co-finanziamento minimo del 10% dall'ospedale interessato per il finanziamento. Ciò potrebbe rappresentare una sfida per molti ospedali a causa delle loro difficoltà finanziarie, con conseguente aumento del ritardo negli investimenti.

In risposta alla richiesta di sostegno aggiuntivo dell'Associazione Medica, la Commissione potrebbe adottare una decisione per fornire aiuti finanziari per alleviare gli oneri finanziari degli ospedali del Reno-Palatinato. Riconoscendo il ruolo cruciale degli ospedali nell'assistenza ai pazienti, il governo statale potrebbe considerare il sollievo della richiesta di co-finanziamento del 10% per il finanziamento degli investimenti, aiutando ad alleviare i pesi finanziari sugli ospedali in difficoltà.

