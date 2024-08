La società madre di Temu ha registrato un'impennata monumentale nel fatturato delle vendite

Nonostante le critiche per la vendita di prodotti scadenti e per i danni ambientali significativi, Temu continua a dominare i mercati globali. La società madre, PDD Holding, con sede a Shanghai, ha registrato un notevole aumento dei ricavi e dei profitti. Nel secondo trimestre, l'azienda ha registrato un aumento del 144% dei profitti, con un utile netto trimestrale di 32 miliardi di yuan (circa quattro miliardi di euro). I ricavi sono aumentati del 86%, raggiungendo i 97 miliardi di yuan (circa 12 miliardi di euro).

Il portafoglio di PDD include il popolare servizio di consegna cinese Pinduoduo. Nonostante Temu, sua controparte internazionale, abbia guadagnato popolarità offrendo articoli estremamente scontati, ha anche attirato critiche per la qualità inconsistente, i ritardi nelle consegne e l'impatto ambientale devastante. L'Unione Europea sta attualmente valutando una strategia per affrontare questi problemi, con piani per apportare presto modifiche alle sue regolamentazioni. Attualmente, i beni con un valore inferiore a 150 euro importati nell'UE sono esenti da dazi doganali. Date le circa due miliardi di pacchi di questo tipo arrivati dall'estero nell'UE lo scorso anno, la Commissione UE intende eliminare questa soglia, potenzialmente entro la fine di luglio, secondo quanto riferito dal Financial Times.

Opposizione ai piani dell'UE all'interno dell'Europa

Oltre a Temu, AliExpress e il rivenditore di abbigliamento Shein sono anche sotto la lente d'ingrandimento. Le società tecnologiche e Ecommerce Europe, un'organizzazione che include Amazon e eBay, hanno espresso preoccupazioni per questo cambiamento proposto. Alcune società temono possibili rappresaglie da parte dei partner commerciali dell'UE. Un funzionario dell'UE ha dichiarato al Financial Times che raggiungere un consenso tra i paesi dell'UE potrebbe essere difficile a causa degli aumentati oneri per gli ufficiali doganali già oberati di lavoro se la soglia di 150 euro viene eliminata.

In un'intervista a ntv.de, l'esperto di commercio Joerg Funder ha sottolineato i limiti dell'aumento dei dazi doganali come soluzione. Secondo la sua opinione, i consumatori sono poco probabili ad abbandonare Temu a causa di pochi centesimi o euro in più di tasse doganali.

Il fondatore di PDD, Colin Huang, era precedentemente impiegato da Google in Cina. Con un patrimonio netto di $48,6 miliardi (circa €44,5 miliardi) secondo la classifica di Bloomberg, Huang è ora la persona più ricca del paese. Si classifica al 25º posto a livello globale nell'indice della ricchezza.

Nonostante le critiche nei confronti di Temu per la qualità dei prodotti e l'impatto ambientale, le piattaforme di

Leggi anche: