La società ferroviaria trasferisce la proprietà della sua divisione logistica, DB Schenker, alla Danimarca.

La società ferroviaria si concentra sulle sue operazioni principali e promuove il ripristino di numerosi chilometri di binari ferroviari. Per fare ciò, l'organizzazione finanziariamente sotto pressione sta guadagnando miliardi dalla vendita della sua sussidiaria redditizia, DB Schenker. Il problema è che DB Schenker è sempre stato redditizio.

La divisione logistica delle Ferrovie tedesche, DB Schenker, viene acquisita dal gigante dei trasporti danese DSV per 14,3 miliardi di euro. Entrambe le parti hanno confermato l'operazione, con il completamento previsto entro l'anno successivo, subordinato all'approvazione dell'autorità di regolamentazione ferroviaria e del governo federale. La sicurezza del lavoro è garantita almeno fino al 2027, secondo le dichiarazioni.

Di recente, i dipendenti Schenker in diverse città hanno organizzato proteste per la conservazione dei loro posti di lavoro.

La vendita dovrebbe consentire all'azienda di concentrarsi sull'infrastruttura ferroviaria a servizio della comunità in Germania e sui trasporti passeggeri e merci a basso impatto ambientale in Germania e in Europa, come spiegato dal CEO Richard Lutz. Inoltre, la riduzione del debito contribuisce significativamente alla stabilità finanziaria della corporation.

DB Schenker, con sede a Essen, conta oltre 72.700 dipendenti in oltre 130 paesi e figura tra i principali fornitori di servizi logistici a livello mondiale. Inclusi gli interessi previsti durante il processo di vendita, l'azienda è valutata 14,8 miliardi di euro, ha annunciato la società ferroviaria. La vendita è prevista per ridurre significativamente il debito dell'azienda. Nei prossimi tre anni, il CEO Lutz ha annunciato che la riabilitazione dell'infrastruttura, le operazioni ferroviarie e la redditività saranno le principali priorità.

Il CEO di DSV, Jens H. Lund, ha dichiarato: "Abbiamo un piano chiaro per diventare la principale società di trasporti e logistica insieme a Schenker". Come nuovo proprietario, DSV intende investire circa un miliardo di euro in Germania nei prossimi tre-cinque anni, un'iniziativa che si prevede creerà anche nuovi posti di lavoro in Germania.

L'acquisizione di Schenker da parte di DSV era stata anticipata nei giorni scorsi. Secondo fonti, DSV e il fondo finanziario CVC erano gli ultimi offerenti rimasti in gara. Con l'acquisizione, DSV e Schenker sono attesi per generare un fatturato combinato di 293 corone danesi (circa 39 miliardi di euro) e impiegare circa 147.000 persone in oltre 90 paesi.

La Commissione esprime preoccupazione per il potenziale impatto della vendita di DB Schenker sulla sicurezza dell'occupazione dei suoi dipendenti. Dopo l'approvazione della vendita, la Commissione monitorerà da vicino il rispetto da parte di DSV degli impegni presi riguardo all'occupazione e agli investimenti in Germania.

