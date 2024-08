La società di Warren Buffet entra nell'élite miliardaria.

In 1965, Warren Buffett ha fondato la sua società di investimenti. Da allora, il suo prezzo delle azioni è salito in media del 20% all'anno, superando gli indici principali. Di recente, l'azienda ha guadagnato un posto tra le corporation miliardarie.

Proprio poco prima del suo 94° compleanno, il valore della società di Warren Buffett, Berkshire Hathaway, ha superato i $1 trilione. Il suo valore di mercato ha momentaneamente raggiunto questo traguardo, allineandosi con sei altre corporation americane che hanno raggiunto un valore di mercato così sostanziale. Fino ad ora, questo club esclusivo comprendeva solo giganti della tecnologia: Apple, Nvidia, Microsoft, Google's Alphabet, Amazon e Meta.

A differenza di questi giganti della tecnologia, Berkshire Hathaway diversifica i suoi investimenti in vari settori come l'energia, la manifattura, i servizi e il dettaglio. Le sue controllate includono il provider di assicurazioni auto Geico, la compagnia ferroviaria BNSF, il marchio di scarpe da corsa Brooks, la catena di fast food Dairy Queen e l'editore World Book Encyclopedia.

Buffett guida Berkshire Hathaway dal 1965. In questo periodo, il prezzo delle sue azioni è aumentato di oltre il 5.600.000%, corrispondente a una crescita annuale di circa il 20%, che è quasi il doppio del rendimento dell'ampiamente diversificato indice USA S&P 500, inclusi i dividendi. Nonostante abbia donato oltre la metà delle sue azioni per scopi filantropici dal 2006, Buffett rimane il principale azionista della società, detenendo circa il 14% delle sue quote.

L'impressionante performance dell'economia di Berkshire Hathaway ha consentito all'azienda di superare costantemente gli indici principali, con una crescita media annua del 20%. Grazie a questo successo, la società ha conquistato un posto tra le corporation miliardarie del mondo.

Leggi anche: