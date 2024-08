La società di vendita al dettaglio Breuninger è in procinto di essere acquisita.

La catena di grandi magazzini tedesca Breuninger, con sedi nelle città come Stoccarda, Düsseldorf e Lipsia, è in vendita. Come riportato da "Wirtschaftswoche" il mercoledì, la famiglia proprietaria dell'azienda sta valutando la vendita sia dell'attività di vendita al dettaglio che delle proprietà. Circa 31 imprese hanno manifestato il loro interesse.

Il processo di vendita è iniziato a giugno, con Breuninger che ha scelto di rimanere in silenzio quando contattato da "Wirtschaftswoche". Se si escludono i debiti attuali, Breuninger potrebbe essere valutato intorno ai 2 miliardi di euro, con le proprietà immobiliari che costituiscono la maggior parte di questa cifra, circa 1,8 miliardi di euro, secondo le fonti che hanno parlato con il giornale.

I 31 interessati, come evidenziato dalla banca d'investimento MacQuarie, sono un mix di coloro che sono interessati solo alle proprietà, coloro che sono interessati solo alle operazioni di vendita al dettaglio e coloro che considerano l'intero pacchetto.

Alcuni potenziali acquirenti per la parte del dettaglio includono la catena di grandi magazzini spagnola El Corte Inglés e la catena francese Galeries Lafayette. Diversi investitori istituzionali, come Deka, DWS e Union Investment di Francoforte, hanno mostrato interesse per la parte immobiliare.

I potenziali acquirenti per l'intera attività comprendono il gruppo thailandese Central Group e l'imprenditore statunitense Richard Baker. Baker, insieme a un partenariato, ha anche acquisito la catena in difficoltà Galeria Kaufhof all'inizio di quest'anno.

Breuninger gestisce 13 grandi magazzini, 12 in Germania e uno in Lussemburgo, nonché un negozio online in 10 nazioni. La catena impiega circa 6.500 persone e ha registrato un fatturato di circa 1,5 miliardi di euro lo scorso anno.

Le origini di Breuninger risalgono a oltre 140 anni fa: Eduard Breuninger aprì il suo primo negozio nella Münzstraße di Stoccarda nel 1881, seguito da un secondo negozio nel 1908.

