La società di scooter elettrici Dott scompare temporaneamente dal mercato

A gennaio, il fornitore di servizi di monopattini elettrici Tier passerà a Dott. Secondo un sondaggio, il riconoscimento di Dott è più pronunciato, afferma il CEO di Tier Philipp Haas. Dopo la fusione, gli utenti potrebbero notare alcune modifiche.

I vivaci monopattini elettrici blu forniti da Tier subiranno presto un restyling, sostituendo la loro attuale colorazione con il design uniforme di Dott. Questa transizione avverrà a gennaio, come annunciato da entrambe le compagnie dopo la loro fusione. L'app Tier smetterà di funzionare.

Per continuare ad utilizzare i veicoli, gli utenti dovranno passare alla piattaforma Dott. L'app appena introdotta offre un'ampia gamma di scelte, migliorando l'accessibilità e la facilità d'uso per i clienti, secondo Tier. In un sondaggio, Tier ha scoperto che Dott ha una maggiore riconoscibilità del marchio in tutti i 21 paesi in cui opera. Tuttavia, in Germania, Tier rimane più riconoscibile.

Haas, CEO per i mercati della Germania, dell'Austria e della Svizzera, ha chiarito: "In Germania, l'attenzione non è rivolta al branding o alla riconoscibilità". Gli utenti si preoccupano principalmente della costante disponibilità dei veicoli. La transizione è prevista per iniziare in Germania a metà ottobre e sarà completata in poche settimane. Dott e Tier si sono uniti a gennaio. Dott è predominante nei paesi del Benelux e in Francia, mentre Tier operava principalmente nella regione di lingua tedesca. Le loro offerte vanno oltre i monopattini elettrici, fornendo anche biciclette elettriche.

Il mercato dei monopattini elettrici in fermento

Dopo un periodo di rapida crescita nel mercato seguito dalla sua approvazione nel 2019, le compagnie si stanno ora concentrando sulla riduzione dei costi e sulla redditività. Haas prevede una ulteriore consolidamento nel settore. "Ci aspettiamo ulteriori fusioni, ma non parteciperemo", ha aggiunto.

Dal momento della fusione, né Dott né Tier hanno effettuato tagli significativi al personale, ha confermato Haas. Nel 2022, Tier ha annunciato una svolta strategica verso una maggiore redditività, con quasi 200 riduzioni del personale. Dott prevede di raggiungere un profitto EBITDA quest'anno.

Dopo la fusione, gli utenti dovranno passare alla piattaforma Dott per continuare ad utilizzare i monopattini elettrici. Questa transizione, che include un cambiamento nella colorazione, è stata ispirata dalla maggiore riconoscibilità del marchio di Dott, come rivelato in un sondaggio.

Nel mercato dei monopattini elettrici in fermento, Haas prevede ulteriori consolidamenti, ma Tier e Dott non hanno annunciato piani per ulteriori fusioni.

Leggi anche: