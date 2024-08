- La società di riserva sviluppa parti più efficienti per le batterie

Per rendere le batterie per veicoli elettrici più efficienti, Elfolion, un'azienda di Quedlinburg, sta sviluppando componenti che dovrebbero essere più efficienti. Il Presidente della Sassonia-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), ha ufficialmente inaugurato l'operazione di una pianta pilota che produce questi componenti. La società che produce accumulatori sviluppa collezori di corrente per batterie al litio, ovvero fogli conduttivi che trasmettono la potenza tra la batteria, la fonte di potenza e il rispettivo dispositivo.

La capacità della batteria dovrebbe aumentare significativamente

Secondo le sue dichiarazioni, l'azienda si basa su collezori di corrente basati sul web invece di fogli metallici a superficie completa. L'azienda si aspetta un aumento della capacità della batteria del 35%, mentre l'uso dei metalli verrà ridotto del 90%. "I dispositivi elettronici diventeranno più compatti e potenti", ha annunciato Elfolion. Le auto elettriche, ad esempio, potrebbero quindi coprire distanze significativamente più lunghe.**

Il progetto è anche sostenuto dalla scienza. Vi sono coinvolte, tra le altre, la Bergakademie Freiberg, la TU Dresden, la TU Monaco e la RWTH Aachen. "L'innovazione di Elfolion mi entusiasma, non solo come Presidente del Consiglio, ma anche come fisico", ha spiegato il Presidente del Consiglio Haseloff. "Possiamo essere orgogliosi che un'azienda locale abbia sviluppato un'installazione del genere". In tutto il mondo, altre aziende e progetti di ricerca stanno lavorando allo sviluppo di componenti più efficienti per le batterie al litio. L'azienda si aspetta che le prime batterie con la nuova tecnologia possano essere in uso entro i prossimi due anni.

